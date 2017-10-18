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Spor

Rafael Nadal İsviçre'de yok

Nadal, sakatlığı sebebiyle İsviçre Salon Tenis Turnuvası’nda mücadele edemeyecek

18 Ekim 2017 14:04

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle gelecek hafta düzenlenecek İsviçre Salon Tenis Turnuvası’nda yer alamayacak.

Facebook hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, ‘’ Şanghay Masters’ın ardından İspanya’daki doktoruma gittim. İsviçre Salon Tenis Turnuvası’nda yer alamayacağımı üzülerek bildirmek istiyorum. Diz kaslarımda aşırı çekme var ve doktorumun tavsiyesiyle bir süre ara veriyorum’’ ifadesini kullandı.

Son olarak Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nın finalinde İsviçreli Roger Federer’e kaybeden Nadal’ın 16 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

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