Rafael Nadal, Indian Wells finalinde nefes sorunları yaşadığını söyledi; "İçimde iğne var gibi bir acı"

İspanyol tenisçi Rafael Nadal’ın, Indian Wells turnuvası finalinde Taylor Fritz’e kaybettiği maçta nefes problemleri yaşadığı belirtildi.

The Independent’ta yer alan habere göre 35 yaşındaki tenisçi Rafael Nadal, bu sezon oynadığı 20 maçı kazanmış, Avustralya Açık’ta 21’inci şampiyonluğunu almıştı.

Öte yandan Nadal, Indian Wells turnuvasında American Fritz’e karşı oynadığı maçta kaybetti.

Nadal’ın pazar günü gerçekleşen final maçında sırasında ilk dört oyunu kaybettiği, elini göğsüne doğru götürdüğü dikkatleri çekmişti. İlk setin sonunda Nadal’ın korttaki doktorla görüştüğü ancak devam etmeye karar verdiği belirtildi.

Nadal, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili “Nefes aldığımda, hareket ettiğimde sürekli içeride bir iğne var gibi oluyor. Acı verdiği için biraz başım dönüyor. Bu, beni çok kısıtlayan bir acı. Nefes alış verişimi etkiliyor.” Dedi.

Miami Açık'ta oynamamaya karar vermişti

Nadal, sakatlık riskini azaltmak gerekçesiyle Miami Açık turnuvasına katılmayacağını duyurmuştu.

Miami Açık'a katılması halinde toprak kort turnuvaları öncesi dinlenme fırsatı kalmayacağını hatırlatan Nadal, "Vücuduma, farklı yapıda kortlardaki turnuvalara ara vermeden katılmak iyi gelmeyecek. Topraktan sert zemine geçilebilir ama tersi için zaman gerekir. Miami Açık'a katılırsam, dinlenmek için vaktim olmayacak ve toprak kort turnuvaları, beni zorlayacak. Sezona başladığımdan bu yana kendimi çok zorluyorum. Bu durum ayaklarım ve dizlerim için çok tehlikeli. Adım adım gitmem gerekiyor. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi kendimi zorlamayacağım ve Indian Wells'in ardından ara vererek Miami Açık'a katılmayacağım." ifadelerini kullandı.