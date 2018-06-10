Rafael Nadal, 11. kez Roland Garros şampiyonu!

Dominic Thiem'i finalde set kaybetmeden mağlup eden Rafael Nadal'ın Roland Garros hegemonyası sürüyor.

Roland Garros 2018 tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Rafael Nadal, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek bu turnuvadaki 11. şampiyonluğunu elde etti.

İlk kez bir Grand Slam finalinde boy gösteren Thiem karşısında tecrübesini konuşturan Nadal, rakibinin 42 basit hatasına karşılık sadece 24 basit hatayla tamamladığı final maçına 2 saat 42 dakika sonunda nokta koymayı başardı.

Kariyerinin 17. Grand Slam zaferini elde eden 32 yaşındaki Nadal, aynı zamanda Roland Garros'taki şampiyonluk sayısını 11'e çıkardı ve Avustralya Açık'ta 11 şampiyonluğu bulunan Margaret Court'a ait "bir Grand Slam'i en fazla kazanan tenisçi" rekoruna ortak oldu.

Rafael Nadal bu galibiyetle birlikte ATP Dünya Klasmanı'nda zirvedeki yerini de korudu.