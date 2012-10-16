RadyoVesaire, ilk Kürtçe programını yaptı

Bilgi İletişim Fakültesi’nin internet radyosu RadyoVesaire’de ilk Kürtçe program Pine’nin ilk bölümü, bu akşam yayınlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi internet radyosu RadyoVesaire, “Pine” adlı bir Kürtçe programa kapılarını açarak bir ilke imza attı. “Pine”, İletişim Fakültesi öğrencileri Deniz Gündüz ve Mehmet Yeşilmen’in yönetiminde gerçekleşecek.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü (TVRP) dördüncü sınıf öğrencisi Deniz Gündüz, programın isminin Kürtçede “Yama” anlamına geldiğini belirterek bu ismi seçme nedenlerini şöyle özetledi:

“Bu isimi koyma amacımız, sistem üzerinde bulduğumuz eksiklikleri mizahi bir dille eleştirmek.”

Kürtçe program yapma gerekçelerini anadilleri olan Kürtçe’yi daha düzgün kullanmak ve geliştirmek olarak açıklayan Gündüz, bir diğer amaçlarının da üniversite bünyesinde yaşanan her türlü sorunu dile getirmek olduğunu belirtti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu ve Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslı Tunç, Kürtçe radyo programına giden süreci HaberVs’ye değerlendirdi. Nalçaoğlu, öncelikle fakülte radyosunda “Kürtçe yayın yapabilir miyim” diye dekana sorulmasının, yani “onaya” ihtiyaç duyulmasının kendisine ilginç geldiğini dile getirdi.

Yaşanan bu “izin” sürecinin Türkiye realitesini gösterdiğine değinen Nalçaoğlu, programın içeriğinin herhangi bir denetime tabi tutulup tutulmayacağı sorusunu, üzerinde durdukları tek konunun “doğru yayıncılık” olduğunu belirterek yanıtladı:

“Yasalar çiğnenmişse, o zaman bu içeriği yapan hesap verir. Biz denetim şeklinde bir mekanizmanın sürmesini istemeyiz. Mesele denetlenmesi veya denetlenmemesi değil, insanların iletişim eğitimi aldıkları bir ortamda yaptıkları işe sahip çıkmaları ve sorumlu davranmalarıdır.”

Prof. Dr. Aslı Tunç da, RadyoVesaire’nin öğrencilerin ilgi alanlarına, her türlü etnik ve cinsel kimliklere açık bir radyo olduğunu belirtirken, “denetim” konusunda, öğrencilerine güvendiklerini belirtti. Üniversitelerinde verdikleri eğtim sonrası öğrencilerinin etik ilkelere aykırı yayın yapmayacağına inandıklarını belirten Tunç, programların dönemsel olarak RadyoVesaire koordinatörü Ariana Ferentinou tarafından kalitenin arttırılması için dinlendiğini vurguladı:

“İçeriğe karışılmaz, bu bize düşmez. Editoryal bağımsızlık var, bu belirli ilkelerin dışına çıkılmayacağına inancımız, öğrencilerimize duyduğumuz güvenden gelen bir şey. Biliyoruz ki, öğrencilerimiz küfür etmez, nefret söylemi yaymaz, başkalarının haklarına saldırıda bulunmaz”

Programın Kürtçe olmasının simgesel birşey olduğuna değinen Tunç, bu durumun farklılıklara açılan bir kucak olduğunu söyledi.

Kürtçe derslere özel hassasiyet

Dekan Nalçaoğlu, bu programa izin verirken, üniversitedeki seçmeli Kürtçe derslerini de gözönüne aldıklarını belirterek artık bu tür uygulamaların doğal karşılanması gerektiğinin altını çizdi: “Kürtçe yasak bir dil değil. Devletin 24 saat yayın yapan Kürtçe televizyonu var. Bizim buna yasak koymamız, durumdan vazife çıkarmak gibi bir şey olurdu. Kürt öğrencilerimiz var, Türkiye’nin önemli bir kısmı kürtçe konuşuyor. Burası Türkiye’nin bir üniversitesinin bir fakültesi.”

Programın içeriği konusunda Nalçaoğlu da Aslı Tunç gibi fakülte öğrencilerine güvendiklerini ifade etti:

“Kürtçe, Türkçe veya İngilizce yayın yapan öğrencilerimize yayıncılık ilkelerini doğru düzgün öğrettiğimiz için sorun olmayacağını düşünüyorum.”

Pine RadyoVesaire’de her pazartesi saat 17:00’de HaberVs üzerindeki linkinden dinlenebilir.