-RADYOLARDAN ''TERÖRE KARŞI'' TEK SES ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - TRT Radyo Dairesi Başkanlığının çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen 35 ulusal radyo temsilcisi, ''ortak yayın platformu'' başlığı altında, kamu vicdanını rahatsız edecek olağanüstü durumlarda (doğal afet, her türlü terör olayları gibi) radyoların ortak tavır sergilemesi ve duruma uygun dil kullanılmasını kararlaştırdı. Kamu vicdanını rahatsız edici gelişmeler konusunda bütün radyolarca aynı dilin konuşulmasına, aynı duygunun paylaşılmasına ve yayılması konusuyla ilgili 6 Temmuzda, İstanbul Radyosu ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Ulusal radyolardan 35 temsilcinin katıldığı toplantıda, toplumu yakından ilgilendiren doğal afetler, her türlü terör gibi olaylar karşısında yayınlarda dil ve tavır birliği oluşturulması konusu ele alındı. TRT Radyo Dairesi Başkanı Şenol Göka'nın açılış ve amacı anlatan konuşmasının ardından radyo yöneticileri tek tek söz alarak kendi bakış açılarını ve yaklaşımlarını anlattı. -RADYO TEMSİLCİLERİ- Doğuş radyolarını temsilen (NTV Radyo, Kral FM, Virgin Radio, NTV Spor Radyo, Radyo N101, Radyo Voyage ve Radyo Eksen) konuşan Berna Kaytaz, yayın formatlarını ve hassasiyetlerini tüm radyocularla paylaştı. Doğan grubu radyoları (Radyo D, Slow Türk, CNN Türk ve Radyo Moda) Başkanı olarak katılan Sezgin Onat da radyoculuk ve yöneticilik deneyimini, birlikte yapılabilecekleri anlattı. Toplantıda, Radyo Tatlıses, Radyo Spor, Radyo Time ve Radyo Trafik'i temsilen İlhan Uzundurukan, Cinemüzik grubundan (Show Radyo, Radyo 5 ve Radyo Viva) Zafer İlik, Best FM'in temsilcisi Deniz Güleçin, Radyo 7'den Serhat Karasu, Alem FM'den Çetin Agaşe, Power Grup adına (Power Fm, Power Türk, Radyo XL ve Radyo Fenomen) Haldun Altılar, Samanyolu Radyolar grubu temsilcisi (Samanyolu FM, Burç FM ve Dünya Radyo) Mazhar Aslanoğlu, Spectrum Medya adına (Süper FM, Joy FM, Joy Türk ve Metro FM) Cemil Orhon, Akra FM'den Naim GÜLEÇ, TGRT FM'den Ataullah Arvas ve Radyocuyuz.com'dan Erkut Aktaş hazır bulundu. Radyo Klas'tan gelen mektupta toplantıya üzülerek gelinemediği ancak çıkacak her karara katılınacağı belirtildi. -ALINAN KARARLAR- Toplantıda, kamu vicdanını rahatsız edecek olağanüstü durumlarda (Doğal afet, her türlü terör olayları gibi) radyoların ortak tavır sergilemesi ve duruma uygun dil kullanması kararlaştırıldı. Aynı anda bütün radyolarda toplumun moralini yüksek tutacak (galeyana getirmeden ve yasa boğmadan) ortak anonslar yapılması ve kamu vicdanını rahatsız etmeyecek içerik oluşturulması konusunda da görüş birliğine varıldı. Özellikle toplumda moral bozukluğu, korku, panik, yılgınlık ya da galeyan oluşturmayı hedefleyen terörün amacına hizmet etmemek açısından varılan görüş birliğinin önemine dikkat çekildi. Yaklaşık 15 milyon aracın, 66 milyon mobil telefon abonesinin, 35 milyon internet kullanıcısının bulunduğu bir ülkede, iletişim açısından en uygun mecra olan radyoculuğun geliştirilmesi için çeşitli konularda daha sık bir araya gelinmesi niyeti sergilenen toplantıda, karşılıklı talepler de gündeme geldi. Özellikle haber alma konusunda TRT muhabirlerine de bağlanılabilmesi özel radyoların ortak dileği olurken, bu birlikteliğin genişletilmesi ve yerel radyolara da yayılabilmesi konusunda görüşler belirtildi.