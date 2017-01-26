Radyodan 'Madonna' yasağı!

Teksas'ta yayın yapan HITS 105 isimli radyo, vatansever olmadığını iddia ettiği Madonna'nın şarkılarını çalmayı durdurduklarını açıkladı.

Bianet’te yer alan habere göre, radyo yöneticisi bu kararlarının nedeni açıklarken Madonna’yı Amerika karşıtı olmakla itham etti:

“Madonna’nın protesto konuşmalarından sonra radyoda şarkılarını çalarsak kendimizi iyi hissetmeyeceğiz.”

Açıklamasında meselenin vatanseverlikle alakalı olduğu öne sürdü:

"HITS 105'teki Madonna şarkılarının yasaklanması siyasetin meselesi değil, vatanseverlikle ilgili bir meseledir."

Yönetici bununla da yetinmeyip, diğer radyoları da kendilerine katılmaya davet etti:

"Amerika karşıtı duygularını göstermesine rağmen Madonna şarkıları çalmak ve sanatçıya telif ücreti ödemek bize yanlış geliyor, Madonna'yı çalan tüm radyo istasyonları bunu yaparsa, Madonna'ya güçlü bir mesaj göndermiş oluruz" .

Ne olmuştu?

Madonna’nın 2017 Women’s March protestolarında yaptığı konuşma Trump destekçileri tarafından ‘terörist’ ilan edilmesine neden olmuştu.

Konuşmasında "Sinirliyim. Evet, çileden çıktım. Evet, Beyaz Sarayı havaya uçurma konusunu çokça düşündüm. Ama biliyorum ki bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Umutsuzluğa kapılamayız. Şair W. H. Auden'in bir İkinci Dünya Savaşı akşamında yazdığı gibi, "Birbirimizi sevmeli ya da ölmeliyiz.” Ben sevgiyi seçiyorum. Benimle misiniz?" demişti.

Ardından sözlerinin çarpıldığını düşünen Madonna instagram hesabından açıklama yapmıştı. Şiddet yanlısı ya da şiddeti teşvik eden bir insan olmadığını tekrar belirterek; "Ben vahşi bir insan değilim. Şiddet propagandası yapmadım. İnsanların konuşmamın içindeki bir cümledense, konuşmamın tamamını anlaması önemli. Sözlerime bir sevgi devrimi yapmak istediğimi belirterek başladım. Kadınlara ve ötekileştirilen insanlara umutsuzluğa kapılmamalarını söyleyerek bunu dünyada pozitif değişimler yaratmak için kullanmalıyız dedim. Benzetme yaptım, iki yönden bahsettim, birisi işin şiddet tarafı diğeri ise sevginin tarafı. Çözümün şiddet ile değil sevgi ile olacağını söyledim. En sonunda da sevgiyi seçtiğimi anlattım. Bunlar benim duygularım" demişti.