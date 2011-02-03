-RADYOAKTİF MADDE TAŞIYAN GEMİ BOĞAZDAN GEÇTİ ÇANAKKALE (A.A) - 03.02.2011 - Hollanda bandıralı ''Emma'' adlı radyoaktif madde taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İsveç'ten yüklediği 152 ton radyoaktif maddeyi, Ukrayna'ya götüren 90 metre uzunluğunda, 2 bin 528 grostonluk gemi, geçiş sırasında kılavuz kaptan aldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Söndüren-6'' römorkörünün refakat ettiği geminin geçişi sırasında, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla tek yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Yetkililer, geminin boğazdan çıkışının ardından, deniz trafiğinin yeniden normale döneceğini kaydetti.