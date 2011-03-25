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Dünya

RADYOAKTİF İYOT PARÇACIKLARI ALMANYA'DA BERLİN (A.A)

25 Mart 2011 18:31

-RADYOAKTİF İYOT PARÇACIKLARI ALMANYA'DA BERLİN (A.A) - 25.03.2011 - Japonya'daki nükleer felakette açığa çıkan radyoaktif iyot parçacıkları Almanya'ya ulaştı. Almanya Çevre Bakanlığının sözcüsü, havada çok düşük miktarda radyoaktif iyot tespit edildiğini belirterek, bu miktarın bir insanın aldığı doğal radyoaktif ışınlardan 1 milyon kez daha düşük olduğunu söyledi. Bu değerlerin Alman Meteoroloji Dairesi, Radyoaktiviteye Karşı Koruma Dairesi ve Federal Fizik ve Teknik Kurumu'nun çok hassas ölçüm aletleri sayesinde elde edildiği bildirildi. Almanya Maliye Bakanlığının bir sözcüsü de Japonya'dan gelen tüm paketlerin kontrol edildiğini belirterek, şimdiye kadar deniz yoluyla hiçbir paketin Almanya'ya ulaşmadığını ifade etti.

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