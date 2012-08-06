Teoman radyoda hayranlarıyla buluşacak

Geçtiğimiz yıl müziği bırakan Teoman, kendisini özleyen hayranlarıyla radyo programında buluşacak.

Müziği bıraktığını açıkladıktan sonra sessizliğe gömülen ve bir süredir hayranlarına Twitter üzerinden seslenen Teoman, kendi internet sitesinden yayın yapan Radyo Teoman'da program yapacak.

Geçtiğimiz günlerde; müziğe dönmesi için Haluk Levent'in Twitter'da başlattığı kampanyaya kayıtsız kalmayarak, zaman zaman konser vermeyi düşündüğünü yazan Teoman, önceki gün yine Twitter'dan yeni projelerini anlattı.

Hayranlarıyla Radyo Teoman üzerinden iletişime geçeceğini söyleyen Teoman ayrıca önümüzdeki günlerde, eski şarkılarından oluşan bir albüm yapmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi. Ünlü rock yıldızı, yapımcılardan gelen film ve reklam tekliflerini neden geri çevirdiğini ise şöyle açıkladı: "Yanlış anlaşılmalara neden olmamak icin teklifleri kabul etmiyorum. Reklam yapıyor diye arkamdan konuşulmasını istemiyorum..."

Teoman, Aysel Gürel'i anmak ve Orhan Gencebay'ın sanattaki 30'uncu yılı için yapılan albümlerde yer alamadığı için üzgün olduğunu da şu sözlerle dile getirdi: "Çok içimde kaldı, keşke ben de o albümlerde olabilseydim."