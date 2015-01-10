Radyo Megasite'nin sahibine silahlı saldırı

Ankara'da Radyo Megasite'nin sahibi Kadir Balcı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DHA'da yer aşlan habere göre, olay Çankaya Birlik mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Radyo Megasite'nin sahibi Kadir Balcı evinin önüne geldiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Saldırının Kadir Balcı'nın eşi ve çocuklarının gözleri önünde gerçekleştiği kaydedildi. Ağır yaralanan Balcı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Radyo Megasite Ankara ve çevresine 10 KW'lık ve 5 KW'lık da yedek vericisiyle ulaşırken, 101.1 frekansında hizmet veren Radyo Megasite arabesk müziği yayını yapıyor.