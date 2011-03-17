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Dünya

RADYASYONDAN KAÇTILAR, ÖLÜMDEN KAÇAMADILAR TOKYO (A.A)

17 Mart 2011 14:33

-RADYASYONDAN KAÇTILAR, ÖLÜMDEN KAÇAMADILAR TOKYO (A.A) - 17.03.2011 - Japonya'da Fukujima nükleer santrali yakınındaki bölgede, radyasyon tehlikesi nedeniyle tedavi gördükleri hastanenin dışına nakledilen 14 yaşlı hasta öldü. Yetkililerden Çuei İnamura, 2 yaşlı hastanın hastaneden nakledilirken, diğer 12'sinin ise geçici olarak nakledildikleri bir lisenin spor salonunda hayatlarını kaybettiklerini söyledi. İnamura, ''İyi bakım verebilecek imkanlara sahip değildik'' diye konuştu. Japonya'daki deprem ve tsunamiden en çok zarar gören grubu yaşlılar oluşturuyor. Ülkede deprem ve tsunami nedeniyle başgösteren olumsuzluklar yüzünden pek çok yaşlı hayatını kaybederken, hayatta kalanlarsa elektrik veya suyun bulunmadığı, ilaçtan yetişkin bezine kadar hemen herşeyin sıkıntısının yaşandığı hastanelerde hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyor.

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