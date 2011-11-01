'Radyasyon yok' diyen bakan vefat etti

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Aral'ın oğlu, Zafer Aral'dan aldığı bilgiye göre, Cahit Aral (84), İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesinde, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.Aral'ın cenazesi, 3 Kasım Perşembe günü, cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.Aral, 1986 yılında meydana gelen dünya tarihinin en büyük nükleer faciasının ardından Karadeniz Bölgesi'nin radyasyondan etkilenmediğini ispatlamak için yaptıklarıyla tarihe geçmişti.Aral, çay ve fındığın radyasyona maruz kalmadığını ispatlamak için kameralar önünde çay içmişti.Mart ayında Japonya'da meydana gelen Fukuşima nükleer santral faciasının ardından bazı Japon bakanlar da kameralar karşısında benzer pozlar vermişti.Hatta bugün Japon kabinenin işlerinden sorumlu sözcü Yasuhiro Sonoda, iki reaktörün altındaki su birikintilerinden alınan örnekleri kameralar karşısında içti.