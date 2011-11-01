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Dünya

'Radyasyon yok' dedi, reaktörden su içti

Japonya'da yedi ay önceki depremde hasar gören Fukuşima 2 santralının artık emniyetli olduğunu söyleyen...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Japonya'da yedi ay önceki depremde hasar gören Fukuşima 2 santralının artık emniyetli olduğunu söyleyen bir hükümet yetkilisi, bunu kanıtlamak için reaktörden alınan suyu içti. 

Kabine işlerinden sorumlu sözcü Yasuhiro Sonoda kameralar önünde suyu yudumlarken gergin olduğu gözlendi.

Önlemlerin yeterli olduğunu savunan Sonoda, "(Arındırılmış suyu) içmek güvenli olduğunu tek başına teyit etmez, bunu biliyorum. En iyi çözüm kamuoyuna verileri sunmaktır" dedi.

Sonoda'nın içtiği su, iki reaktörün altındaki su birikintilerinden alındı. Toplanan sular arındırıldıktan sonra çiçek sulamak gibi işler için kullanılıyor. Ancak, basın yine de arındırma işleminin ne derece güvenli olduğunu sorguluyor.

Durumun kontrol altına alındığına inanan hükümet ise, gazetecileri 12 Kasım'da santralde gezdirmeye hazırlanıyor.


SANTRAL İLK KEZ GAZETECİLERE AÇILDI

Bu, santralde ciddi hasara ve reaktörlerden üçünün kısmen erimesine yol açan deprem ve tsunamiden bu yana gazetecilerin santrale yapacağı ilk ziyaret olacak. Santral çevresindeki 20 kilometre çapında bir alanın tahliye edilmesi kararı hala geçerli. On binlerce kişi, depremden bu yana evlerine dönemedi.
 

ÇERNOBİL İLE KARŞILAŞTIRILIYOR 

Fukuşima santralının soğutma sistemleri depremi izleyen tsunaminin etkisiyle devre dışı kalmış, reaktörler aşırı ısınmıştı. Yetkililer, buradaki felaketi, Çernobil nükleer felaketi ile aynı olan yedinci seviye bir felaket olarak ilan etmişti.

Ancak Fukuşima'dan çevreye yayılan radyasyon, Çernobil'dekinin onda birinden az. Yetkililer Çernobil felaketi sonrasında da radyasyon düzeyinin düştüğünü kanıtlamak için Sonoda'nınkine benzer adımlara yönelmiş, Avrupa'yı saran şap krizi sırasında ise bakan ve milletvekilleri, etlerinin güvenli olduğunu mangal partileri ile kanıtlamaya çalışmıştı.

Japonya hükümeti bu yılın sonuna dek reaktörü soğutup kapatmayı hedefliyor. Bunun için reaktörlerdeki suyun kaynamasının durması ve değerlerin istikrar kazanması gerekiyor.

Bununla birlikte uzmanlar, santralın tamamen ve güvenli şekilde kapatılmasının 30 yıl kadar sürebileceğini söylüyor.


ENERJİ DARBOĞAZI KAYGISI 

Hükümet, 20 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan Japonya tarihinin en büyük depremi karşısında müdahalede zorlanmış, felaket günlerinde başbakan olan Naoto Kan görevden ayrılmıştı.

Ülkedeki en büyük nükleer santrallerden olan Fukuşima 2'nin devre dışı kalması ile Japonya kış aylarında enerji sıkıntısına hazırlanyor.

Bu nedenle hükümet halktan enerji tasarrufu yapmalarını ve soğuğa karşı sıkıca giyinmelerini istiyor. Yetkililer, ev ve işyerlerinde ısıtıcıların en fazla 20 dereceye ayarlanmasını istedi.



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