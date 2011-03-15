-RADYASYON TEHDİDİ ARTIYOR PARİS (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'daki Fukuşima nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamadan sonra ortaya çıkan radyasyon seviyesinin 6'ya çıktığı bildirildi. Fransa'daki Nükleer Güvenlik İdaresi (ASN) Başkanı Andre-Claud Lacoste, Fukuşima 1 nükleer santralindeki iki numaralı reaktörün durumunun değerlendirilmesinden sonra, kazanın 1 ile 7 arasındaki Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 6 olduğunu belirtti. Lacoste, Japonya'daki kazanın, 5 seviyesindeki "Three Mile Island" yoğunluğu düzeyine ulaştığını, 7 seviyesindeki Çernobil'e varmadığını söylemişti. Ölçeğe göre Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlamanın büyüklüğü 7 olarak kabul ediliyor. -IEA UYARDI- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Japonya'daki 11 reaktörün elektrik üretimini durdurması durumunda petrol tüketiminin günlük ortalama 200 bin varil artabileceğini bildirdi. IEA'nın yayımladığı aylık raporda, Japonya'da meydana gelen deprem, tsunami ve ardından yaşanan nükleer reaktörlerdeki patlama nedeniyle yılda ortalama 60 telewatt elektrik üreten ülkedeki nükleer santrallerin üretimlerini durdurması durumunda petrol talebinin günlük ortalama 200 bin varil artabileceği belirtildi. Japonya, geçen yıl günlük ortalama 4,42 milyon varil petrol tüketti. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Nobuo Tanaka da TV2 Nyhetskanalen'e yaptığı açıklamada, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra ülkenin petrol ihtiyacı konusunda kaygı duymadığını ifade ederek, talep gelmesi halinde ajansın stratejik stoklarından harcama yapmaya hazır olduğunu vurguladı.