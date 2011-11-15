-Radyasyon seviyesi tarım için uygun değil ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Japonya'da Mart ayında meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin nükleer santralde yol açtığı radyasyon sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki tarım alanlarını etkilediği ve güvenli tarım yapılmasını engellediği bildirildi. Depremin ardından konuya ilişkin yapılan ilk geniş kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaşan uzmanlar, ülke geneline ve özellikle kıyı sularına yayılan radyoaktif izotopların tarım alanlarını kirleteceği yönündeki korkuların gerçeğe dönüştüğünü, radyasyonun büyük ihtimalle gıda üretimini de etkileyeceğini açıkladı. Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Japonya'nın değişik bölgelerinden toprak ve ot numuneleri alarak radyoaktif Caesium-137 maddesinin seviyesine bakan uzmanlar, yerleştiği yerde onlarca yıl kalabilme kapasitesi olan maddenin özellikle Fukuşima nükleer santralinin doğusundaki bölgede resmi limitlerin üstünde olduğunu tespit etti. Santrale yakın kesimlerde limitin neredeyse 8 kat aşıldığını kaydeden uzmanlar, çevre bölgelerde ise seviyelerin limitin hemen altında olduğunu kaydetti. Radyoaktif kirlenmeye maruz kalan bölgelerde gıda üretiminin ''ciddi oranda etkileneceğini'' ortaya koyan araştırmada, Japonya'nın büyük bir bölümünde Caesium-137 seviyelerinin güvenlik limitinin altında olduğu da belirtildi. Uzmanlar, özellikle batı kesimindeki düşük rakamların radyoaktif maddelerin ilerlemesini engelleyen yüksek dağlardan kaynaklandığını düşünüyor.