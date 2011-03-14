-RADYASYON SEVİYESİ KONTROL ALTINDA TOKYO(A.A) - 14.03.2011 - Japonya'da hidrojen patlaması meydana gelen Fukuşima Daiçi reaktörünün 3 numaralı biriminde radyasyon seviyesinin yasal seviyede olduğu bildirildi. Tokyo Elektrik Şirketi, 3 numaralı birimdeki radyasyon seviyesinin 10,65 mSv olduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, bu oranın, nükleer santralin hukuki olarak hükümete bir rapor sunmaya mecbur olduğu 500 mSv'nin çok altında olduğu da kaydedildi. Biriminde meydana gelen patlamada, 3 kişinin yaralandığını, 7 kişinin kaybolduğunu açıklanmıştı. Cumartesi günü 1 numaralı birimde meydana gelen patlamanın ardından basıncın artması sonucunda üç numaralı birimde yeni bir patlamaya muhtemel gözüyle bakılıyordu. Bölgeden 180 binden fazla kişi tahliye edilmişti.