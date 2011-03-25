Radyasyon bulutları Türkiye sınırında

T24 - Radyasyon bulutu İsveç’e ulaştı, İtalyanlar ise panik halinde iyot tabletleri satın alıyor. Türkiye’nin de risk altında olduğunu belirten uzmanlar, yetkililere doz miktarının sürekli ölçülmesini öneriyor.







Japonya’nın başkenti Tokyo’da şebeke suyundaki radyasyon oranının, bebekler için kabul edilebilir yasal sınır olan kilogram başına 100 bekerelin altına düşmesinin ardından Tokyo’ya komşu vilayet Saitama’nın Kavaguçi bölgesinde de şebeke suyunun radyasyondan etkilendiği bildirildi.

Japon ürünlerine ithalat yasağı getiren ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Yetkililer, başkentteki Kanamaçi arıtma istasyonunda oranın 79 bekerele düştüğünü açıkladı.

Aynı tesisten geçen salı günü alınan su örneklerinde yüksek oranda radyasyon tespit edilmiş, yetkililer, bebeklere şebeke suyu içirilmemesini, mamaların bu suyla hazırlanmamasını tavsiye etmişlerdi.



Şişelenmiş su tükendi

Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremden sonra reaktörleri arızalanan Fukuşima Nükleer Santralı’ndan yayılan radyasyonun Saitama vilayetinin Kavaguçi bölgesindeki su arıtma sistemini de etkilediği öğrenildi. Suda tehlikeli oranda radyasyon tespit edilmesinin ardından Tokyo’daki dükkânların çoğunda şişelenmiş içme suyu tükendi. Singapur, Japonya’dan süt ve et ithalatını askıya alırken, Avustralya hükümeti de Japonya’dan gıda ürünleri ithalatına sınırlamalar getirdiğini, Kanada ise Japonya’dan ithal edilen gıda ürünleri üzerinde güvenlik incelemelerini sıkılaştırdığını duyurdu.

Çin’in Liaoning eyaletine bağlı liman kenti Dalian’a bir hafta önce inen bir Japon uçağında normalin üstünde radyasyon tespit edildiği de açıklandı. ABD ve Hong-Kong daha önce ithalata sınırlama getirmiş, Rusya da Japonya’da radyasyon tehlikesi bulunan bölgelerden gıda ithalatını yasaklamıştı.



Bulutlar İsveç'te

Fukuşima santralından sızan radyasyonun İsveç’e kadar ulaştığı bildirildi. İsveç Haber ajansı TT’nin dün sabah verdiği habere göre, başkent Stockholm ile ülkenin kuzeyinde yer alan Kiruna ve Umeo kentlerinde radyasyon oranı yüksek çıktı. Ancak söz konusu kentlerdeki radyasyon oranının insan sağlığına zarar verecek düzeyde olmadığı açıklandı.



İyot hapı yok satıyor

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Japonya’daki Fukuşima nükleer santralından yayılan nükleer bulutun Fransa üzerinden İtalya’ya geleceğini öğrenen vatandaşlar eczanelere koşarak iyot içeren haplara yöneldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa’ya ulaşan bulutun tehlikeli düzeyde radyoaktif madde içermediği vurgulansa da resmi açıklamalara güven duymayan İtalyanlar, eczanelere koşarak iyot hapları satın aldı.

Yetkililer, Çizme’ye dün sabah gelen bulutun, bulut olarak nitelenemeyecek bir hava kütlesi olduğuna dikkat çekerek ‘nükleer bulutun’ henüz ne Fransa ne de İtalya’da gözlendiğini vurguladı. Vatandaşlar arasında kaygılara neden olan nükleer bulutun şu aşamada bir tahmin olduğunu açıklayan yetkililer, atmosferde radyoaktif hiçbir maddenin saptanmadığını belirtti.



Kuzey kürenin tümüne yayılır

Nükleer Fizikçi Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, radyasyon bulutlarının Avrupa kıtasına ulaşması ile birlikte Türkiye’nin de risk altında olduğuna dikkat çekti.

Kılıç, radyasyon bulutlarının Balkanlar ya da Akdeniz üzerindeki hava akımları ile Türkiye’ye girebileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Radyasyon bulutlarının Avrupa’ya İtalya ve Fransa’ya ulaşması durumunda ya Akdeniz üzerindeki hava akımlarından ya da kuzeydeki hava akımlarından Türkiye’ye gelmesi mümkün. Bu durumda yetkililer sürekli radyasyon doz miktarını ölçerek halka bilgi vermelidir. Böyle bir durumda yapılacak çok fazla bir şey yok, özellikle çocuklar çok fazla açık alanlara çıkarılmamalı, tarlalardaki yeni mahsul ürünlerden bir müddet uzak durulmalı.”



Yağmur riski

Kılıç, bulutların ülkemize ulaşmasının rüzgâr ve meteorolojik olaylara bağlı olduğunu, radyasyon bulutlarının da tüm kuzey yarım küreyi etkisi altına alacağını öne sürdü. Kılıç, özetle şunları söyledi:

“Büyük ihtimal doz alçak fakat radyasyonun yağmurlarla ve hava akımlarıyla ortadan kaldırılması imkânsız. Dünya dönüyor ve rüzgâr hareketi var, bulutlar kıtalararası rüzgâr ile her yere dağılıyor. Radyasyon bulutlarının olduğu bölgelere yağmur yağması durumunda hayvan ve besin zinciri büyük bir oranda etkilenecek.”