Radiohead'in yeni albümü hakkında bilinmesi gereken 5 şey

Radiohead’in 5 yıllık bir aradan sonra gelen stüdyo albümü ‘A Moon Shaped Pool’ internette yayımlandı. 1997 tarihli ‘OK Computer’ ve 2000 tarihli ‘Kid A’ gibi şaşırtıcı müzikal yenilikler sunan albümlerinden sonra, hayranları Radiohead albümlerinden mutlaka “yeni bir şeyler” bekledi. Kültür Servisi, albüm hakkında bilinmesi gereken 5 şeyi değerlendirdi.

Kültür Servisi’nin haberine göre, önceki albümlerindeki ‘Hail To The Thief’ rock köklerine geri döneceklerini müjdeliyordu; ‘In Rainbows’ ise rock köklerinden sıyrılmasıyla övgü toplamıştı. Radiohead’in 2011’de yayımladığı ‘The King of Limbs’den sonraki ilk stüdyo albümü olarak ‘A Moon Shaped Pool’da yeni olan nedir? Doğrusu çok az şey. Dokuzuncu stüdyo albümlerinde ‘yenilik’ konsepti, ‘Kid A’in putkıran hissi ya da ‘Hail To The Thief’in zamanın politik ruhuna başkaldırısı kadar yankılı değil. Bunun yerine Radiohead, her şeyi yeniden ele almak ve grup ve solo kariyerlerinde ürettiklerini bir araya getirmek için daha fazla zaman ayırmışa benziyor. Bu nedenle albüm öylesine tanıdık ki, rahatlatıcı bir etkisi var.

Radiohead albümlerini özümsemek için her seferinde zamana ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulunarak, albümü dinlerken kulağınıza küpe olabilecek birkaç noktaya değinelim:

Her zaman kafa karıştırıcı

Şimdi ‘A Moon Shaped Pool’u yüklediniz ve iTunes’a attınız ve o da ne: Şarkılar alfabetik bir sıralamada? Üstelik bu teknik bir sorundan kaynaklanmıyor: Albümdeki şarkılar gerçekten alfabetik bir biçimde sıralanmış. Haliyle, henüz daha dinlemeye başlamadan aklınıza şu geliyor: Radiohead albümdeki şarkıları alfabetik bir biçimde sıralayarak tersine mühendislik mi yaptı?

Tabii ki her yeni Radiohead albümünde, kafa karıştırıcı bulmacalar dinleyiciyi selamlar. Bilinçli bir biçimde efsaneler yaratmaları, gruptan alınan zevkin (ya da düşmanları için onu çekilmez bulma sebeplerinin) bir parçası. Dememiz o ki hiçbir zaman, şarkıların tesadüfen mi yoksa bilinçli bir biçimde mi alfabetik olarak sıralandıklarını bilemeyeceksiniz.

Telliler

Radiohead’in orkestral partisyonları yıllar içinde defalarca şarkılarına doku kazandırdı, telliler fiziksel bir etki sundu. Her ne kadar Radiohead için şaşırtıcı olmasa da, “A Moon Shaped Pool”da, Jonny Greenwood’un düzenlemeleriyle bu etkinin arttığı görülüyor. Bu arada, telliler London Contemporary Orchestra (Londra Modern Orkestra) tarafından çalınmakta.

Londra Modern Orkestra

2008 yılında Robert Ames ve Hugh Brunt tarafından kurulan Londra Modern Orkestra, geniş kitleleri modern kompozisyonlarla tanıştıran bir senfonik müzik topluluğu. Albüm yer alan müzisyenlerin çoğu, Paul Thomas Anderson’ın “Usta” filmi için Greenwood’un hazırladığı orijinal partisyonları da çalmıştı.

LMO ile turlayamayacak olmaları Radiohead için sorun olacak gibi görünüyor. LMO’yu daha yakından tanımak için, Jonny Greenwood’la birlikte verdikleri performansı dinleyebilirsiniz.

Bunu daha önce duymuştuk

Albümdeki 11 şarkıdan yedisi, daha önce ya tamamen ya da kısmen internette yayımlandı ve Radiohead’in sık sık yaptığı gibi, bazı değişikliklerden geçtiler. Ancak bu şarkılardan bir tanesi özellikle önemli.

“True Love Waits” 1994 yılında yazıldı. Albümdeki versiyonu ise muazzam derecede güzel. Bazıları şarkının en iyi versiyonunun, 2001’de yayımladıkları canlı performans albümü “I Might Be Wrong”da olduğunu ya da aşağıda gördüğünüz 1995 tarihli Brüksel konseri performansı olduğunu söyleyecektir. Grubun hayranlarının yıllar boyunca en çok konuştuğu konulardan biri bu şarkının stüdyo kaydının ne zaman yayımlanacağıydı ve işte şimdi bu kayıt karşımızda.

Ayrılık endişesi

Radiohead’in kariyeri boyunca pek çok şarkıda endişenin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı. Nasıl kaygı duyulur? Kaygının kökleri nedir? Radiohead’in solisti Yorke’un kişisel yaşamını fazla deşmeden, 2015 yılında 23 yıllık partneri Rachel Owens ile yaşadığı ayrılığın bu albümdeki birçok şarkıda iz bıraktığını söylemek mümkün.