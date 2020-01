Radiohead'den yeni albüm öncesi internet 'temizliği': Her şeyi sildiler

Yeni albümlerinin yakında yayınlanması beklenen İngiliz alternatif rock grubu Radiohead, sosyal medyadaki hesaplarını kapattı. Gizemli albüm tanıtımlarıyla bilinen grubun resmi internet sitesi Pazar gününden itibaren boş, beyaz bir sayfaya dönüştü. Altı yıldır kullandıkları Twitter hesaplarındaki tüm fotoğraflar ve mesajlar silindi.Yaklaşık 1,6 milyon takipçisi olan hesapta şimdilik yalnızca "@radiohead henüz tweet atmadı" yazıyor.

Guardian'ın haberine göre Radiohead'in 12 milyona yakın kişinin 'beğendiği' Facebook hesabının da içi boşaltıldı.

Hesabın sayfasındaki fotoğraflar, mesajlar kaldırıldı.

Grubun albümünü çıkaran Courtyard Management adlı şirketin yöneticisi Brian Message daha önceki açıklamasında, 2011 tarihli King of Limbs adlı albümün devamı niteliğindeki yeni albümün Haziran ayında çıkabileceğini duyurmuştu.

Fakat bazı takipçiler, grubun gizemli tanıtımlarını göz önünde bulundurarak albümün 1 Mayıs'ta çıkacağı beklentisine girmişti.



Şifreli e-posta

Albüm 1 Mayıs'ta çıkmadı ama grup aynı tarihte bazı hayranlarına şifreli bir e-posta gönderdi.

E-postadaki mesajda Radiohead'in logosu yer alıyor ve logonun altında da "Sing the song of sixpence that goes 'Burn the witch' We know where you live" yazıyor.

Grubun bu mesajı, daha önce yayınlanmamış Burn the Witch'ten bir alıntıya da atıf yapıyor.

Radiohead, King of Limbs adlı albümü öncesi de yine gizemli bir tanıtıma imza atmış, grubun solisti Thom Yorke müzik mağazalarında Radiohead temalı gazeteler dağıtmıştı.

Albüm de tanıtımdan birkaç gün sonra çıktı ve Lotus Flower adlı şarkılarının klibi de hemen ardından yayınlandı.

Grubun bir önceki albümü Rainbows da önce internette yayınlandı. Hayranlarından da, şarkıları indirmek için kendilerinin belirleyeceği bir meblağ ödemeleri istendi.

Yine başka bir Thom Yorke projesi olan Tomorrow's Modern Boxes da internette içerik indirme sitesi olan BitTorrent aracılığıyla yayınlandı, bir şarkıya ve bir videoya ya da ücretsiz erişim sağlandı.

Radiohead'in dokuzuncu albümünü bekleyen hayranları ise sosyal medyada grubun nasıl bir tanıtımla ortaya çıkacağını tartışıyor.

Kimileri, 'sürpriz bir internet yayını' olabileceğini ifade ederken, kimileri de "Doğrudan damarıma girsin" diyerek hayranı oldukları gruptan yine yaratıcı fikirler bekliyor.