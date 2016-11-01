Radiohead, Avrupa turnesini açıkladı

İngiliz rock grubu Radiohead 2017 yılındaki Avrupa turnesini açıkladı.
7 Haziran'da Norveç'in başkenti Oslo'dan başlayacak turne, 5 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak. 10 farklı ülkede konser verecek Raidohead'in 2017 konseri turnesi listesi şöyle:
06-07 Oslo, Norway – Spektrum
06-09 Stockholm, Sweden – Ericsson Globe
06-11 Aarhus, Denmark – Northside Festival
06-14 Florence, Italy – Visarno Arena @ Parco Delle Cascine
06-16 Milan, Italy – I-Days @ Parco di Monza
06-18 Hilvarenbeek, Netherlands – Best Kept Secret Festival
06-20 Dublin, Ireland – 3Arena
06-23 Pilton, England – Glastonbury Festival
06-28 Gdynia, Poland – Open’er Festival
06-30 Werchter, Belgium – Rock Werchter
07-02 Arras, France – Main Square Festival
07-04 Manchester, England – Manchester Arena
07-05 Manchester, England – Manchester Arena