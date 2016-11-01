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Kültür-Sanat

Radiohead, Avrupa turnesini açıkladı

7 Haziran'da Norveç'in başkenti Oslo'dan başlayacak turne, 5 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak

01 Kasım 2016 16:41

İngiliz rock grubu Radiohead 2017 yılındaki Avrupa turnesini açıkladı. 

7 Haziran'da Norveç'in başkenti Oslo'dan başlayacak turne, 5 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak. 10 farklı ülkede konser verecek Raidohead'in 2017 konseri turnesi listesi şöyle:

06-07 Oslo, Norway – Spektrum


06-09 Stockholm, Sweden – Ericsson Globe


06-11 Aarhus, Denmark – Northside Festival


06-14 Florence, Italy – Visarno Arena @ Parco Delle Cascine


06-16 Milan, Italy – I-Days @ Parco di Monza


06-18 Hilvarenbeek, Netherlands – Best Kept Secret Festival


06-20 Dublin, Ireland – 3Arena


06-23 Pilton, England – Glastonbury Festival


06-28 Gdynia, Poland – Open’er Festival


06-30 Werchter, Belgium – Rock Werchter


07-02 Arras, France – Main Square Festival


07-04 Manchester, England – Manchester Arena


07-05 Manchester, England – Manchester Arena

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RadioheadAvrupa Turnesi2017 Radiohead konserleri

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