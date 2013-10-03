Radikal'den Ateş Ünal Erzen'e: Rüşvet tarifeniz ne Sayın Başkan?

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in Bakırköy’e yapılan botanik parkı hakkında “Yaptığımız hesapla, imara açılsa 2.5 milyar dolarlık rant çıkıyor. Az para değil, belediye başkanı da, belediye de, müteahhit de zengin olurdu. Biz bu rantı halka verdik” sözleri için, “Hadi o arsa imara açılsa belediye ve müteahhidin zengin olmasını anladık diyelim. Peki, bir arazi imara açılınca belediye başkanı nasıl zengin oluyor?” diye sordu.

Eyüp Can, Bakırköy Belediye Başkanı sözlerini eleştirerek, “Resmi rüşvet tarifeniz ne Sayın Başkan?” ifadelerini kullandı.

Can yazısında şunları söyledi:

“Bakın gayri resmi alınıp verilen rüşvetlerden bahsetmiyoruz.

Başkan açık açık kendisinin de zengin olacağını söylüyor.

Hem de Bakırköy’de imara ve ranta nasıl karşı olduğunu ballandıra ballandıra anlattığı bir söyleşide.

Ben de o zaman soruyorum...

Evet Sayın Başkan, madem o arazi imara açılsa 2,5 milyar dolar ederdi, oradan belediye başkanı olarak sizin payınıza ne düşerdi?

Bu iş için kendinize ayırdığınız bir oran, tarife var mı?

Şimdiye kadar imara açılan yerlerden belediye başkanı olarak ne kadar pay aldınız, nasıl zengin oldunuz?

Lütfedip anlatsanız da şu işin resmi tarifesini öğrensek.

Bir belediye başkanının ağzından ‘resmi rüşvet’ nasıl oluyormuş anlasak...”

Erzen: 2.5 milyar dolarlık araziyi park yaptık

Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Milliyet gazetesinden Fehim Genç’e konuştu.

Ateş Ünal Erzen, E-5 ile Bakırköy Adliyesi arasında yer alan 96 dönümlük araziye Botanik Parkı yaptıklarını belirterek, “Burası E-5 kenarında çok değerli bir arsa. Yaptığımız hesapla, imara açılsa 2.5 milyar dolarlık rant çıkıyor. Az para değil, belediye başkanı da, belediye de, müteahhit de zengin olurdu. Biz bu rantı halka verdik. Tapuya da yeşil alan şerhi koydurduk. Artık burasını imara açamazlar. Bizden sonra imara açılırsa bu da vatana ihanettir” dedi.

Erzen, şunları söyledi:

“Burasını park yapmamız birtakım insanların hoşuna gitmedi. 100 bin metrekareye kaç blok sığar, kaç bin konut olur, düşünün. Alışveriş merkezleri, her şey sığar. Arsa E-5’in yanında, önünden metro geçiyor. Biraz aşağıda demiryolu, denizyolu var. E-5’in üstünde böyle başka bir yer yok. E-5’in üzerinde hep büyük rezidanslar görürsünüz. Biz ise burasını vatandaşa verdik.”

‘Satılırsa vatana ihanet olur’

Parkı tapuya yeşil alan olarak işlettiklerini vurgulayan Ateş Ünal Erzen, şöyle konuştu:

“Bundan sonra buraya halk sahip çıkacak. Bir - iki sene sonra burası muazzam bir orman haline dönüşecek. Burasını artık ranta açamazlar, açtırmayacağız. Halk burasını elinden kaptırmasın. Florya’daki Atatürk Ormanı gibi yerlere nasıl sahip çıkıyorsak, buraya da sahip çıkmalıyız. Sahip çıkmazlarsa her şey bitmiş demektir. Burasını satacak bir belediye başkanı olacağını düşünemiyorum. Olursa o zaman bu, vatana ihanetle eşit değerdedir, vatana ihanetten hiçbir farkı yoktur.”

‘Ben imarda, rantta yokum’

100 bin metrekarelik arsanın 4 bin metrekaresine de engelliler için merkez yaparak valiliğe verdiklerini anlatan Erzen, şunları söyledi:

“Parka 3 bin ağaç, 285 bin bitki diktik. Bir sene sonra kendini gösterecek. İstanbul’un ihtiyacı bu. Parka üç tane de rüzgar gülü yaptırdık, enerjiyi oradan alıyoruz.

Bakırköy’de kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareye yaklaştı. Batıda standardı 11-12 metrekaredir. İstanbul genelinde 3.5 metrekareyi geçmez. Her belediyede bunun gibi park yapmak için arazi bulunur. Belediyenin asli görevi imar gibi görünüyor. Ama değil. Açık söylüyorum, ben yokum imarda. Her belediye böyle bir park yapabilir. Atla deve değil. Gökdelen yapma kardeşim! Gökdelen yapıyorsan bir tarafına da yeşil alan yap.”