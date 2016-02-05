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Radikal ve Hürriyet muhabiri İdris Emen’e soruşturma açıldı

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Emen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor

05 Şubat 2016 15:05

Diyarbakır'daki HDP mitingine bomba koyarak 4 kişinin ölümüne yol açan IŞİD üyesi Orhan Gönder'in saldırıdan önce "terör nitelikli kayıp şahıs" olarak arandığını haberleştiren Radikal muhabiri İdris Emen'e, söz konusu evrakta bir komiser yardımcısının ismi yer aldığı gerekçesiyle "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Hürriyet ve Radikal muhabiri İdris Emen, geçen yıl 6 Temmuz’da yayınlanan haberinde, Diyarbakır’da dört kişinin can verdiği HDP mitingine bomba koyan IŞİD üyesi Orhan Gönder’in saldırıdan önce “terör nitelikli kayıp şahıs” olarak arandığını duyurmuştu. Gönder’in kayda rağmen saldırıdan iki gün önce kaldığı otele gelen polislerce bulunduğu ve “yoklama kaçağı” olduğuna dair tutanak tutulup bırakıldığı anlaşılmıştı.

Haber üzerine, Murat Kasap adlı bir kişi, e-mail yoluyla Emniyet’e ihbarda bulunup “terör nitelikli kayıp şahıs” evrakında Komiser Yardımcısı Ö.G.’nin adının geçtiğini belirtti. “Terörle mücadelede yer almış kamu görevlilerinin isminin yer aldığı tutanağın yayınlanmasının yanlış olduğunu” öne süren Kasap, “gazetenin uyarılmasını” istedi. İhbarla harekete geçen savcılık, Emen’i ifadeye çağırdı. Emen, “Gönder’in terör nitelikli kayıp şahıs olarak arandığını, ancak bu bilgi UYAP sistemine girmediği için yoklama kaçağı olarak ifadesi alınarak serbest bırakıldığını, akabinde saldırının gerçekleştiğini, tutanakta adı geçen polisin terörle mücadelede görev almadığını” belirtti. İncelemede, Komiser Yardımcısı Ö.G.’nin Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubesi’nde büro amiri olduğu anlaşıldı. Emen hakkında Terörle Mücadele Kanunu’nun 6/1. maddesi gereğince “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

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