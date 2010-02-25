Radikal İslam’ın panzehiri İmam hatipler

T24 - Uluslararası Reuters haber ajansından Simon Akam, Beyoğlu Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giderek hem sınıflarda çekim yaptı hem de öğrencilerle konuştu. İzlenimlerini, “Türkiye’den model olabilecek bir İslami eğitim sistemi mi?” başlığıyla haber yaptı.



Reuters’ın haberine göre Afganistan, Pakistan ve hatta Rusya Eğitim Bakanlığı heyetleri, imam hatip okullarına gelerek incelemelerde bulundular ve radikalleşmeyle savaş için bu okulların kendi ülkelerinde bir model olabileceğini açıkladılar. Reuters medreselerden farklı olarak imam hatiplerde müfredatın sadece yüzde 40’ının Kuran ve İslam eğitimine ayrıldığını, geri kalanının “laik” konular olduğunu ve her sınıfta Atatürk’ün fotoğrafının asılı olduğunu kaydetti. Öğrencilerin hem hicreti hem de Atatürk’ün gençliğe hitabesini öğrendiğine dikkat çekti. Bu özellikleriyle imam hatiplerin bazı kişiler tarafından “radikal İslam’ın panzehiri” olarak görüldüğünü kaydetti. Tayyip Erdoğan ve kabinesindeki bakanların yüzde 30’unun da bu okuldan mezun olduğuna vurgu yaptı.





Okul sadece eğitim için değil



Reuters’a göre imam hatip okulları son dönemde “model olarak” birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Afganistan Eğitim Bakanı Faruk Wardak Ankara’da bu okullardan birini ziyaret etti ve kendi ülkesinde de bu sistemin ılımlı din eğitimi için model olabileceğini söyledi. Ardından Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi bu okulu ziyaret tti ve aynı şekilde imam hatiplerle ilgili kendi ülkesinde çok üst düzey yetkililer arasında görüşmeler yapıldığını söyledi. Okullar Rusya’nın bile dikkatini çekmiş durumda. Rusya Eğitim Bakan Yardımcısı geçtiğimiz yıl bu okullardan birini ziyaret ederek bilgi aldı. Afgan Eğitim Bakanı imam hatiplerle ilgili olarak “Okul sadece eğitim için değil radikalleşmeyle savaş için de çok önemlidir” dedi.





Öğrencilerin görüşleri



‘Tehlikelere karşı koruyor’



Kerem Fazıl Çınar: Dinin tabi ki kamusal alanda bir yeri olmalı. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada... (Reuters bu sözleri Türkiye’nin 87 yıllık laiklik geleneğinin yüzüne çarpan sözler olarak naklediyor) imam hatipler bizi dışarıdaki hayatın tehlikelerine karşı koruyor. Normal okullarda dini değerlere sahip olmayan tehlikeli arkadaşlar edinme olasılığımız var.



Nur Sümeyye Karaoğlan: İmam hatip öğrencisi olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Bunun insan doğasıyla uyumlu olduğunu düşünüyorum.



