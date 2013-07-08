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Dünya

Radikal İslamcı Ebu Katada sınır dışı edildi

İngiltere'de yaşayan Radikal İslamcı imam Ebu Katada, İngiltere’den Ürdün’e sınır dışı edildi

08 Temmuz 2013 08:05

İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamada, Ebu Katada'nın sınır dışı edilmesi için Ürdün'le bir anlaşma yapıldığını belirtti.
Yapılan anlaşma 'işkenceyle alınmış ifadelerin mahkemede Ebu Katada'ya karşı kullanılmayacağına' dair güvence veriyor. İngiltere ve Ürdün hükümetlerinin vardığı anlaşmanın 'Ebu Katada’nın adil yargılanma hakkını güvence altına aldığı' kaydedildi.
Terörle mücadele uzmanları tarafından uzun süre „Usame Bin Ladin'in sağ kolu“ olarak değerlendirilen Ebu Katada hakkında Ürdün'de bombalı saldırı planları yaptığı gerekçesiyle dava açılmış ve suçlu bulunmuştu. 1999 tarihli mahkeme kararıyla gıyabında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
 

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