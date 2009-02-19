Radikal imam İHAM'a gidiyor

İngiltere'nin hakkında 'sınırdışı' kararı aldığı Ürdün asıllı radikal imam Ebu Katada İHAM'a (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi) başvurmaya hazırlanıyor



Hakkındaki sınırdışı ve Ürdün'e iade kararı İngiltere'nin en yüksek hukuki merci olan Lordlar Kamarası Hakimler Kurulu tarafından onaylanan Ürdün asıllı radikal imam Ebu Katada'nın, İngiltere İçişleri Bakanlığına karşı iham nezdinde tazminat davası açmaya hazırlandığı bildirildi.



İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, Ebu Katada'nın İngiltere'den rekor tazminat istemeye hazırlandığını duyururken, manşetinde, "Nefret yayan imama piyango vurdu. İnsan hakları ihlalleri için tazminat istemeye hazırlanıyor. Bu parayı kim ödeyecek biliyor musunuz, vergi mükellefleri" ifadesini kullandı.



Katada ile birlikte aynı suçlamalarla yargılanan diğer 10 terör zanlısının da benzer davalar açmaya hazırlandığına işaret edildi.



"Usame Bin Ladin'in Avrupa'daki sağ kolu" olarak nitelendirilen El Katada'nın, İHAM'a başvurusunu, "Terör zanlılarının kaldığı Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde hukuki bir temele dayanmaksızın tutulmasını" gerekçe göstererek yapacağı belirtildi.



İngiliz hukukçular, El Katada ve diğer 10 terör zanlısının İHAM'a başvurmaları halinde açılacak davayı kazanabileceği ve İngiltere'nin büyük miktarda tazminat ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.



Davanın İHAM'da görülmesinin yıllarca sürebileceği, Katada ve diğer zanlıların bu sürede ülkede kalacağı ve İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik mahkeme masrafı yükleyeceği belirtiliyor. Bu sürede Ebu Katada'nın eşi ve çocukları da belediyenin yoksul ailelere verdiği kira yardımından yararlanarak batı Londra'daki 800 bin sterlin değerindeki evde oturmaya devam edecek.



Bu haberin, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın dün Lordlar Kamarası Hakimler Kurulu nezdinde kazandığı hukuki zaferi ve yaşadığı sevinci gölgelediğine de dikkat çekiliyor.

