Radikal, Hürriyet'e devredildi

T24 - Radikal Gazetesi, tüm marka ve isim haklarıyla Hürriyet Gazetecilik'e devredildi.



Doğan Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şirketin sahip olduğu Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ve internet sitesi alan adlarının, bugün itibariyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye devredildiği ve satış bedeli olan 5 milyon 95 bin liranın tahsil edildiği bildirildi.



Açıklamada, ''İlgili personelin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye devri süreci halen devam etmekte olup, en kısa sürede 'en geç 30 Eylül 2010 tarihinde' tamamlanacaktır. Bu süre zarfında Radikal Gazetesi ve internet sitesi şirketimiz tarafından yayınlanmaya devam edilecektir. Devir işlemi tamamlandığında kamuya ayrı bir açıklama yapılacaktır'' denildi.





