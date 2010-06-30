T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Radikal, Hürriyet'e devredildi

Radikal Gazetesi, tüm marka ve isim haklarıyla Hürriyet Gazetecilik'e devredildi.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - Radikal Gazetesi, tüm marka ve isim haklarıyla Hürriyet Gazetecilik'e devredildi.

Doğan Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şirketin sahip olduğu Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ve internet sitesi alan adlarının, bugün itibariyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye devredildiği ve satış bedeli olan 5 milyon 95 bin liranın tahsil edildiği bildirildi.

Açıklamada, ''İlgili personelin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye devri süreci halen devam etmekte olup, en kısa sürede 'en geç 30 Eylül 2010 tarihinde' tamamlanacaktır. Bu süre zarfında Radikal Gazetesi ve internet sitesi şirketimiz tarafından yayınlanmaya devam edilecektir. Devir işlemi tamamlandığında kamuya ayrı bir açıklama yapılacaktır'' denildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24