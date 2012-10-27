Radikal gruplar 29 Ekim'de Ankara'da eylem mi düzenleyecekti?

Ankara Valiliği’nin Ulus’taki 29 Ekim yürüyüşünü “Radikal gruplar yürüyüşü provoke ederek, büyük bir kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor” istihbaratı nedeniyle iptal ettiği öne sürüldü.

29 Ekim’de CHP, DSP ve İşçi Partisi’nin desteklediği, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin öncülüğünde 40’a yakın sivil toplum kuruluşunun yapacağı “Cumhuriyet Yürüyüşü”nün güvenlik birimlerinden gelen “Radikal gruplar yürüyüşü provoke ederek, büyük bir kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor” istihbaratı üzerine Ankara Valiliği’nce yasakladığı iddia edildi.

Milliyet gazetesinden Sertaç Koç'un haberine göre; İstihbarat birimlerine, radikal grupların sivil toplum örgütlerinin arasına karışarak yürüyüşü provoke edeceği yönünde bilgiler geldi. Radikal grupların yürüyüş sırasında polise taşlı, sopalı saldırı hazırlığı yaptığı yönünde bilgiler de valiliğe iletildi. Grupların, yürüyüş sırasında siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerini “hedefleri doğrultusunda kullanmayı” planladıkları kaydedildi. Radikal grupların, diğer katılımcıları da provoke ederek büyük bir kaos ortamı oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Alınan bilgiye göre, valilik de istihbarat birimlerinden gelen bu bilgiler doğrultusunda yürüyüşün yasaklanmasına karar verdi.

Ankara Emniyeti de yürüyüş izin alarma geçti. 6 bine yakın polis memuru, yürüyüş güzergâhında görev yapacak. Polis, panzer ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) bölgedeki ana arterleri kontrol altına almayı planlıyor; polis helikopterleri de havadan güvenlik uçuşları yapacak. Bölgeyi gören güvenlik kameraları da saniye saniye izlenecek.

Kaynaklar, valiliğe verilen istihbaratta işaret edilen “radikal grupların” İşçi Partisi’nin gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği ve TGB’ye yakın bazı gruplar olabileceğine işaret etti. Ancak yasal olarak faaliyet gösteren TGB, yürüyüşe katılacağını zaten kamuoyuna duyurmuştu.