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Yaşam

Radikal gazetesi, Tuğrul Eryılmaz ve Elif Ekinci'yi işten çıkardı

Radikal gazetesinde işten çıkarmalar devam ediyor, son olarak Radikal 2'nin Genel Yayın Yönetmeni Tuğrul Eryılmaz ve editör Elif Ekinci'nin işine son verildi

27 Aralık 2013 20:19

Radikal gazetesi, Radikal 2'nin Genel Yayın Yönetmeni Tuğrul Eryılmaz ve editör Elif Ekinci'yi işten çıkardı.

Elif Akgül'ün bianet.org sitesinde yayınlanan haberine göre, Radikal gazetesi üç gün önce Ankara bürosundan ikisi telifli, beşi kadrolu yedi gazetecinin işine son vermişti. Uzun süredir kapanacağına dair haberler çıkan gazetede küçülmeye gidileceği konuşuluyordu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Çarşamba günkü yazısında "Radikal kapanmıyor, büyüyor" diyerek gazetenin dijitalleşeceğini yazmış, işten çıkartılan Ankara büro çalışanlarına ise değinmemişti.

 

Tuğrul Eryılmaz kimdir?

 

Tuğrul Eryılmaz 1996’da kurulduğundan beri Radikal İki’nin yayın yönetmeniydi. 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi, bir süre İngiltere'de öğrenim gördü. SBF’de yüksek lisans eğitiminin ardından, TRT Haber Merkezi'nde gazeteciliğe başladı. Bir dönem Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda iletişim dersleri verdi. 1981'de üniversiteden ayrıldı.

İstanbul'da haftalık Nokta, Yeni Gündem, Tempo ve Sokak dergileriyle Cumhuriyet ve Yeni Asır İstanbul gazetelerinde çalıştı. Bahçeşehir Bilgi ve İzmir Ekonomi ünivesiteleri iletişim fakültelerinde gazetecilik dersleri verdi.

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