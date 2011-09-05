Radarlar Diyarbakır'a konuşlandırılacak!

T24 - Türkiye'de kurulmasına karar verilen NATO füze savunma sistemi Diyarbakır'ın Pirinçlik köyüne konuşlandırılacağı kesinleşti.

Zeynep Gürcanlı'nın hurriyet.com.tr'deki haberi şöyle:



Türkiye geçen hafta İsrail’le uğraşırken, Dışişleri Bakanlığı’ndan sessiz sedasız bir açıklama yapıldı.



İsrail’i haklı gösteren Mavi Marmara raporunun sızmasından hemen sonra, “Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir soruya yanıtı” şeklinde, yazılı olarak yapılan açıklama çok önemliydi.



Türkiye, NATO füze savunma sisteminin en önemli parçası olan radarlara “ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini” işte sessiz sedasız yapılan açıklamala ile resmen dünyaya duyurdu.



Türkiye’nin sürece dahil olacağının açıklanmasının ardından ise, tartışmalar radarların “nereye konuşlandırılacağına” odaklandı.



NATO kaynaklarından aldığım son dakika bilgisi şunu gösteriyor:

Radarların konuşlandırılacağı yer belli oldu. Radarlar, Diyarbakır-Pirinçlik’e konuşlandırılacak.



Diyarbakır’ın Pirinçlik köyü aslında böylesine uluslararası askeri bir ev sahipliğine yabancı değil. Çünkü daha önce de Pirinçlik’te radar vardı. 1958 yılında, soğuk savaş döneminde, Sovyet etkisi altındaki Ortadoğu ülkelerini izlemek üzere kurulmuştu Pirinçlik’e NATO askeri üssü ve radar. Sonraları, Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte, Pirinçlik üssü de devredışı kaldı. Buradaki radarlar, 1998’de kaldırıldı.



Pirinçlik, şimdi de NATO savunma sisteminin radarları için yeniden gündemde.





Komuta merkezi de Diyarbakır'da



Radarın komuta merkezi, NATO’nun tüm savunma sisteminin komuta merkezi olarak belirlenen Almanya’da olacak. Ancak Türkiye’deki irtibat merkezi ise, Diyarbakır’da olacak. İrtibat merkezine üs olarak Diyarbakır’daki 2. Taktik Hava Komutanlığı belirlendi.





Füzelerin nereye konuşlandırılacağı belli değil



Radar sistemine bağlı çalışacak NATO’nun savunma füzelerinin ise nereye konuşlandırılacağı hala net değil. Füze sistemleri için Bulgaristan, Romanya gibi alternatifler geçse de, ABD yönetimi füzelerin de Türkiye’nin batısında bir yere konuşlandırılması için pazarlıkları sonlandırmış değil. Amerikan kaynakları, teknik olarak sistemin daha etkin olabilmesi için, füzelerin de radardan belli bir uzaklıkta olması gerektiğini, bunun da Türkiye’nin orta-batı bölgelerine denk geldiğini vurguluyorlar.



Diplomatik kaynaklara göre, bu konuda Ankara henüz olur vermiş değil. Hatta, Türk hükümeti füzelerin de Türk topraklarına konuşlandırılmasına soğuk bakıyor. Ancak Washington ısrarını sürdürüyor.





