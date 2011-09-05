T24 LogoT24 Logo
Gündem

Radarlar Diyarbakır'a konuşlandırılacak!

Türkiye'de kurulmasına karar verilen NATO füze savunma sistemi Diyarbakır'ın Pirinçlik köyüne konuşlandırılacağı kesinleşti.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye'de kurulmasına karar verilen NATO füze savunma sistemi Diyarbakır'ın Pirinçlik köyüne konuşlandırılacağı kesinleşti.

Zeynep Gürcanlı'nın hurriyet.com.tr'deki haberi şöyle:

Türkiye geçen hafta İsrail’le uğraşırken, Dışişleri Bakanlığı’ndan sessiz sedasız bir açıklama yapıldı.

İsrail’i haklı gösteren Mavi Marmara raporunun sızmasından hemen sonra, “Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir soruya yanıtı” şeklinde, yazılı olarak yapılan açıklama çok önemliydi. 

Türkiye, NATO füze savunma sisteminin en önemli parçası olan radarlara “ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini” işte sessiz sedasız yapılan açıklamala ile resmen dünyaya duyurdu.

Türkiye’nin sürece dahil olacağının açıklanmasının ardından ise, tartışmalar radarların “nereye konuşlandırılacağına” odaklandı.

NATO kaynaklarından aldığım son dakika bilgisi şunu gösteriyor:

Radarların konuşlandırılacağı yer belli oldu. Radarlar, Diyarbakır-Pirinçlik’e konuşlandırılacak.

Diyarbakır’ın Pirinçlik köyü aslında böylesine uluslararası askeri bir ev sahipliğine yabancı değil. Çünkü daha önce de Pirinçlik’te radar vardı. 1958 yılında, soğuk savaş döneminde, Sovyet etkisi altındaki Ortadoğu ülkelerini izlemek üzere kurulmuştu Pirinçlik’e NATO askeri üssü ve radar. Sonraları, Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte, Pirinçlik üssü de devredışı kaldı. Buradaki radarlar, 1998’de kaldırıldı.

Pirinçlik, şimdi de NATO savunma sisteminin radarları için yeniden gündemde.


Komuta merkezi de Diyarbakır'da

Radarın komuta merkezi, NATO’nun tüm savunma sisteminin komuta merkezi olarak belirlenen Almanya’da olacak. Ancak Türkiye’deki irtibat merkezi ise, Diyarbakır’da olacak. İrtibat merkezine üs olarak Diyarbakır’daki 2. Taktik Hava Komutanlığı belirlendi.


Füzelerin nereye konuşlandırılacağı belli değil

Radar sistemine bağlı çalışacak NATO’nun savunma füzelerinin ise nereye konuşlandırılacağı hala net değil. Füze sistemleri için Bulgaristan, Romanya gibi alternatifler geçse de, ABD yönetimi füzelerin de Türkiye’nin batısında bir yere konuşlandırılması için pazarlıkları sonlandırmış değil. Amerikan kaynakları, teknik olarak sistemin daha etkin olabilmesi için, füzelerin de radardan belli bir uzaklıkta olması gerektiğini, bunun da Türkiye’nin orta-batı bölgelerine denk geldiğini vurguluyorlar.

Diplomatik kaynaklara göre, bu konuda Ankara henüz olur vermiş değil. Hatta, Türk hükümeti füzelerin de Türk topraklarına konuşlandırılmasına soğuk bakıyor. Ancak Washington ısrarını sürdürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24