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Yaşam

Radar uyarı cihazı, radara yakalandı

Kayseri'de radarla hız kontrolü yapan polis ekipleri, bir otomobilde 'radar uyarı cihazı' buldu.

30 Ekim 2008 02:00


Kayseri'de radarla hız kontrolü yapan polis ekipleri, bir otomobilde "radar uyarı cihazı" buldu. 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda yaptıkları hız kontrolünde, Mustafa Kemal Palamut yönetimindeki 50 AP 565 plakalı otomobilden radar cihazını etkileyen bir sinyal geldiğini belirledi. Aracı durdurarak arama yapan polis, otomobilin torpido gözünde, "radar cihazının olduğu uyarısı" yapan cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz buldu.

Yetkililer, evrakı Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen Mustafa Kemal Palamut'a mahkeme kararıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 51/5-B maddesine göre "Trafik hız kontrolü yapan cihazların yerinin belirlenmesi veya sürücünü ikaz edilmesine muhalefet etmek" suçundan 963 ila 1449 YTL arasında para cezası ve 4 ila 6 ay hapis verilebileceğini kaydettiler.

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