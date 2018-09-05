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 RADAR ARIZASI UÇUŞLARI ETKİLEDİ

  Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA Ankara Hava Sahası'nda yaşanan radar arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere Atatürk Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar meydana geldi

05 Eylül 2018 13:40

 

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA
Ankara Hava Sahası\'nda yaşanan radar arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere Atatürk Havalimanı\'nda uçuşlarda aksamalar meydana geldi. 
Gece Ankara merkezli radar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı iniş ve kalkışlarda aksamalar meydana geldi. Saat 02.15\'de başlayan radar arızası nedeniyle seferlerde iniş ve kalkışlarda bir saatlik gecikmeler meydana geldi. Arıza nedeniyle Türk Hava Yolları\'nın 20 seferinde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Gece 02.15\'de başlayan arızanın 03.30\'a kadar devam ettiği kademeli olarak düzeltildiği ve 04.30\'da tam olarak sorun ortadan kaldırıldığı açıklandı. 
 

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