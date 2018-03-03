 Raco merkezine operasyon (2) 

RACO MERKEZİNE GİRİLDİ

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco\'nun merkezine girdi. Raco\'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.