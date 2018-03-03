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 Raco merkezine operasyon (2) 

RACO MERKEZİNE GİRİLDİ  Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  düzenlenen operasyonlarda   TSK ve ÖSO güçleri Raco'nun merkezine girdi

03 Mart 2018 13:43

RACO MERKEZİNE GİRİLDİ 

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  düzenlenen operasyonlarda   TSK ve ÖSO güçleri Raco\'nun merkezine girdi. Raco\'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi. 

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RACO MERKEZİNE GİRİLDİ  AfrinZeytin Dalı HarekatıTSKRaco

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