 Raco merkezine operasyon (2) 

RACO MERKEZİNE GİRİLDİ
Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco'nun merkezine girdi
03 Mart 2018 13:43
RACO MERKEZİNE GİRİLDİ
Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco\'nun merkezine girdi. Raco\'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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