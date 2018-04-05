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Raci Şaşmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan inşaat firması yöneticileri serbest bırakıldı

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA) FİKİRTEPE'DEKİ kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz'ın dolandırıldığını öne sürerek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan 11 kişi serbest kaldı

05 Nisan 2018 22:10

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA)
FİKİRTEPE\'DEKİ kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı\'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz\'ın dolandırıldığını öne sürerek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan 11 kişi serbest kaldı. 
Pana Yapı\'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz\'ın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 11 kişiden 2\'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kalan 9 kişi ise bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildiler. Zanlıları sorgulayan savcı 1 kişiyi serbest bırakırken, 8 kişiyi de adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh CezaHakimliği, “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı\" suçundan sevk edilen 8 kişiyi yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

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