Raci Şaşmaz hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Denge Yatırım Holding'in hesap ve işlemlerinin incelenmesinin ardından, bir dönem senaristlik ve oyunculuk yapan yapımcı Raci Şaşmaz'ın da bulunduğu 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu, Denge Yatırım Holding’i mercek altına aldı. SPK’nın yaptığı incelemeler neticesinde Denge Yatırım Holding’in satılmadan önceki hissedarlarından ve yönetim kurulu başkanı olan Raci Şaşmaz ile Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusu yapıldı.

Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusuna neden olan eylem olarak ise Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited'in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması, Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak Denge Yatırım'ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi öne çıktı.

Denge Yatırım Holding’de işlenen fiiler nedeniyle zarara uğrayan yatırımcılar Tayyar Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban hakkında dava açabilecek.

Daha önce de para cezası almıştı

Denge Yatırım Holding’in hisselerini 2019 yılında satmak isteyen Tayyar Raci Şaşmaz, Mustafa Uğur Bayraktar ile anlaşmıştı. Ancak satış işleminde SPK usulsüzlük tespit etmiş ve dönemin en büyük cezalarından birini uygulamıştı.

Senarist ve yapımcı Tayyar Raci Şaşmaz’ın Denge Yatırım Holding’de bulunan paylarını Mustafa Uğur Bayraktar’a devrine ilişkin olarak, sonrasında yapılması gereken pay alım teklifinde usulsüzlük nedeniyle SPK, Mustafa Uğur Bayraktar’a toplamda 6 milyon 153 bin 232 liralık ceza kesmişti. Mustafa Uğur Bayraktar, 2019’da Borsa İstanbul’da işlem gören Denge Yatırım Holding ve Artı Yatırım Holding’in de sahibi durumunda bulunuyordu. Artı Yatırım Holding ise 1/3/2021 tarihinde özsermayesinin negatif olması nedeniyle Borsa İstanbul'dan atılmış ve işlem sırası da kapatılmıştı.

Denge Yatırım Holding’de durumlar nasıl?

Denge Yatırım Holding’in yüzde 87.20’si halka açık durumda. Şirketin 300 milyon lira sermayesi bulunurken 691.318.513 lira öz sermayesi bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise 528 milyon lira seviyesinde. 6 adet bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını mühendis Erdal Kılıç yapıyor. Denge Yatırım Holding son işlem gününde yüzde 4.35 oranında değer kaybıyla 1.76 lira seviyesinde işlem görmüş.