Rachid Ghezzal: Önceliğim Beşiktaş

Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal, Galatasaray'ın transfer teklifine önceliğim Beşiktaş cevabını verdi.

Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan Rachid Ghezzal, geçen sezon Siyah-Beyazlı formayla 35 maça çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğuna direkt etki etmişti. 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için yoğun çaba içerisinde bulunan Kara Kartal’a, Ada ekibinden son olarak 6 milyon Euro’luk bonservis talebi gelmişti. Yoğun pazarlıklarla bu miktarı düşürmeye çalışan idareciler, Cezayirli kanat oyuncusunun istediği 3.5 milyon Euro’luk maaşı da düşürmek için görüşmelerine devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş -Ghezzal hattında yoğun bir trafiğin yaşandığı dönemde, Galatasaray’ın da yıldız futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncunun menajeriyle temas kurup durumunu sorduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından konuyu Ghezzal’le paylaşan menajer Anoir Fazuli’nin başarılı futbolcudan net bir cevap aldığı öğrenildi.

Ghezzal’ın, “Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde olmak istediğim için kariyerime Beşiktaş’ta devam etmek istiyorum. Orta Doğu’dan, Avrupa’dan ya da Türkiye’den başka bir kulüpten... Kimden teklif gelirse gelsin benim önceliğim Beşiktaş. Eğer Beşiktaş’la anlaşamazsam diğer seçenekleri gündeme alırım. Ancak Beşiktaş’ın da beni çok istediğini ve bonservisimi almak için her şeyi denediğini biliyorum” sözlerini sarf ettiği belirtildi.