Rachid Ghezzal'den transfer açıklaması

59.Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı. Siyah-beyazlıların asist kralı Rachid Ghezzal, finalin ardından geleceği hakkında konuştu.

İzmir'deki finalin ardından Rachid Ghezzal, A Spor'a konuştu ve şöyle dedi:

"Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder."

Beşiktaş'ta kalacak mı?

Yıldız futbolcu takımda kalıp kalmayacağı hakkında ise; "Geleceğimi bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz."