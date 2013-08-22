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Yaşam

Rabia marka oluyor

Rabia için başvuru yapılan ürün gruplarında, pekmezden, iş makinelerine, çoraplardan aydınlatma araçlarına bir dizi ürünü kapsıyor

22 Ağustos 2013 12:26

Mısır'daki darbe karşıtı gösterilerin sembolü haline gelen "Rabia" marka oluyor.

r4bia için Türk Patent Enstitüsü (TPE) marka başvurusu yapıldı. Rabia için başvuru yapılan ürün gruplarında, pekmezden, iş makinelerine, çoraplardan aydınlatma araçlarına bir dizi ürünü kapsıyor.

Grup Ofis Marka & Patent Araştırma’nın belirlemelerine göre, Mısır ’daki darbe sonrası dünyanın bir çok ülkesinde destek gösterilerinde kullanılan Rabia selamı için Türkiye ’den girişimciler kolları sıvadı.

Rabia”nın marka hakları için TPE’ye yapılan ilk başvuru 19 Ağustos gününe ait. Anılan başvuruda Rabia’nın, kuru bakliyat, et ve süt ürünleri gibi bir dizi gıda ürününde kullanılması planlanıyor. Rabia için 20 ve 21 Ağustos günleri ise 3 başvuru yapıldı.

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rabiaimarkaTürk Patent Enstitüsü

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