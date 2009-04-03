Rabia gizlice CHP'ye oy vermiş

Papa'ya suikast girişiminde bulunan Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Özden Kazan, İtalya`nın başkenti Roma`da İtalyan bir avukatla dünya evine girdi. Evlendikten sonra başını açmasıyla yeniden gündeme gelen Kazan açılımlarına devam ediyor. Kazan, yaziisleri.com sitesindeki yazısında oyunu CHP'ye verdiğini açıkladı. İşte Kazan'ın o yazısı..



'Bana da selam verdi'



CHP Lideri Deniz Baykal ile Roma- İstanbul THY uçağında karşılaştığımda, çok şaşırmıştım. Onu ilk kez canlı olarak görüyordum ve genelde bilinen gerginliğinden eser yoktu yüzünde. Baykal, uçağın en ön sırasında oturmasına rağmen, yan sıralardaki hatta arkasındaki yolculara tebessüm etti, selam verdi, içtenliğiyle ışık saçtı. Öyle ki başörtülü olmama rağmen beni de diğer yolculardan ayırmamış, selam vermişti. Bu selam sonrası kısa bir sohbet etme imkânı dahi bulmuştum.(Çarşaf açılımından çok önce2005 ).



'Büyük annem ve anmek demokraziden anlamazlardı'



Bu sohbet benim için anlamlıydı çünkü, 2004 yerel seçiminde oyumu ilk kez ve gizlice CHP ye vermiştim. Hacı Büyük annemin “dinsiz parti” dediği, Cumhuriyet Halk Partisine... Büyük annem ve annem, demokrasiden anlamazlardı. Bu yüzden, aile içi oyların muhakemesi yapıldığında, bu seçimimi saklamak zorunda kaldım. Bu seçimde de öyle oldu...



'Annem sıkıştırdı'



İtalya'dan oy kullanmak için gelen gazeteci arkadaşıma bile annemim yanında vereceği oydan bahsetmemesini istedim. Pazar gününe dek, annem beni çok sıkıştırdı, her seferinde onun partisine verip vermeyeceğimi sordu?



'Sandıkta oyumu gizlice CHP'ye verdim'



Ben CHP değil de, Kılıçdaroğlu'nun dürüst biri olduğundan söz eder gibi olunca, onun “alevi” olduğunu söyleyip, hızımı kesti. Böyle bir kadınla anneniz de olsa siyasi fikirlerinizi elbette paylaşamazsınız. Ben de onun istediği gibi yapıp, anne sevgisinden dolayı mecburen başımı salladım.

Sandıkta ise oyumu gizlice CHP ye verdim. ...



'Atatürk ve CHP'nin din düşmanı öğretisiyle büyütüydük'



Benim gibi, muhafazakâr ailelerdeki, binlerce çocuk, Atatürk'ün ve CHP'nin din düşmanı olduğu öğretisiyle büyütüldü ve hala da büyütülüyor.



CHP'nin çarşaf açılımına körü körüne karşı çıkıp, acımasızca eleştirenler hiçbir şeyin farkında değiller… Türkiye'de, samimi dindarlar, dürüst muhafazakâr insanlar “din sömürücülerinin” , tuzaklarına düşüyor.



'Bugün din siyaseti yapanlar da benim gibi büyütüldü'



Atatürk'ün düşman olduğu, din tacirliği , cehalet ve yobazlık her geçen gün daha da güç kazanıyor.. Siz onları dışladıkça, İslamiyet ile “İslam ticaretinin” farkını öğretmedikçe, anlatmadıkça bu tehlike büyüyüp gidecek. Bugün, din siyaseti yapan ve güçlü koltuklarda oturan milletvekilleri de benim gibi, büyütüldüler.



'Önce anneleri kucaklayın'



Okulda, Atatürk'ü kahraman zannederken, evde din düşmanı ve şeytan olarak tanıdılar. Hiçbir okul , şefkatli bir annenin öğretisini geçemez..



Ne kadar geç kalınmış olsa da, yalancı İslam öğretisine, yobazlığa, din işletmeciliğine karşı önce anneleri kucaklayın..

Lütfen kucaklayın..

