'Rabbim dur dedi'

T24 - Enerji projelerini rafa kaldırdıklarını belirten eski Maliye Bakanı Unakıtan, 'Santralden vazgeçtik. Rüzgarda ise geç kaldık' dedi.



Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, oğlu Abdullah Unakıtan’ın Balıkesir’e kurmayı istediği termik santral projesinden vazgeçtiğini, kendisinin de gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmayacağını söyledi. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle:



Unakıtan, santral kurulacak arazi mera çıktığı için izin verilmediğini belirtirken, bölgede büyük potansiyeli bulunan rüzgar santrali için de geç kaldıklarını dile getirdi.



Unakıtanlar termik santral başvurusunu, Kemal Unakıtan’ın bakanlık görevinden ayrılmasından önce, Temmuz 2008’de yapmıştı. Balıkesir il genel meclisi santral kurulacak arazinin mera statüsünde olması nedeniyle başvuruya ilk red cevabını Aralık 2009’da verdi. Unakıtanların “mera vasfının değiştirilmesi” için yaptığı başvuru da Haziran 2010’da tekrar reddedildi.





'Kırgın değilim'



Geçirdiği by pass ameliyatının ardından Maliye Bakanlığından ayrılan Unakıtan, pazar günü 2011 bütçesinin tümünün oylaması için TBMM’ye geldi. Unakıtan Radikal’e verdiği demeçte, çocuklarının işlerine hiç karışmadığını, karışmadığı için de saygıda kusur etmediklerine değindi.



Bakanlıktan alındığı için kırgın olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Unakıtan, “Kimseye kırgın değilim. Hatta hayırlı bile oldu” dedi. Bakanlığı bıraktıktan sonra rahata alıştığını ve artık kendisine bakacağını açıklayan Unakıtan, şöyle devam etti: “Bakanlık yaptığım sırada sabahlara kadar çalışırken sağlığımı çok ihmal ettim. Hastaneye gittiğimde stent bile takamadılar, üç ana damarımdan ikisi kaybolmuştu, üçüncüsü de yüzde 80 oranında tıkanmıştı. Her an kalp krizi geçirebilirdim. Ameliyattan sonra yeniden doğmuş gibi oldum, artık sağlığıma dikkat ediyorum. Bugüne kadar herkese bakıyordum, bundan sonra sadece kendime bakacağım.”



Son genel seçimlerde Eskişehir’den milletvekili seçildiğini ancak oraya da artık çok sık gidemediğini anlatan Unakıtan, referandum sürecinde birkaç kez gidebildiğini, artık Eskişehirliler’in kendisini İstanbul’da ziyaret ettiğini anlattı.



Bakanlıktan ayrıldıktan sonra bir kez daha ABD’ye kontrol amaçlı gittiğini şu anda kontrollerin artık normal seyrinde devam ettiğini ifade eden Unakıtan, günlerini İstanbul’daki evinde ve oğlunun işyerinde kendisi için ayrılan ofiste geçirdiğini anlattı.





‘Likit yumurta’ tutmadı



Öğrenci eylemleri sırasında mizah konusu haline gelen yumurta konusunda, oğlu likit yumurta ürettiği için söyleşi talebi geldiğini söyleyen Unakıtan, ancak üretilen yumurtanın ‘likit’ yumurta olduğunu kaydetti. Likit yumurtanın market raflarında tutmadığını, tüketiciden yeterli ilgiyi görmediğini kaydeden Unakıtan, bu nedenle market satışlarına son verildiğini söyledi.



Üretime devam ettiklerini belirten Unakıtan, müşterilerinin pastaneler ve bisküvi fabrikaları olduğunu anlattı.





Unakıtan’ın santral serüveni



* AB Gıda 28 Temmuz 2008 tarihinde EPDK’ya 600 megavat gücünde termik santral için başvurdu.

* 2008 Aralık ayında AB Gıda lisans talebini tadil ederek 600 megavatı 135 megavata indirdi.

* Şirket bu tadilden sonra lisansı aldı.

* Ancak bu sefer de santralin yapılacağı yerin ‘mera’ olması sorun yarattı.

* AB Gıda mera vasfının değiştirilmesi için İl Genel Meclisi’ne başvurdu.

* Unakıtan Şubat 2009’da hastalandı, 13 Şubat’ta ABD’ye gitti.

* Kabine revizyonu sonucu bakanlık görevini 2 Mayıs 2009’da Mehmet Şimşek’e devretti.

* Mera değişikliğine ilişkin ilk talep Aralık 2009’da reddedildi.

* AB Gıda ikinci kez başvurdu ancak bu başvuru da 30 Haziran 2010 tarihinde reddedildi.

* Balıkesir’de ‘mera’ya takılan AB Gıda’nın son olarak Bursa’da termik santral kurmak istediği konuşulmaya başlandı.

* Unakıtan ise şimdilik santralden vazgeçildiğini söyledi.