Mustafa Sarıgül: Rabbim de diyeceğim Atatürk de

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 'Rabbim', 'Bismillah' ve 'Atatürk' kelimelerini kullanmadan 15 dk benimle tartışabilsin adaylıktan çekilirim sözlerine yanıt verdi. Sarıgül, "Rabbim de diyeceğim Atatürk de. Bundan vazgeçmem" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, konuk olduğu Star TV'de önemli İstanbul adaylığı, Fethullah Gülen ile görüşmesi ve dershaneler konularında önemli açıklamalarda bulundu.

'Gülen'le 1989'da yüz yüze görüştüm'

Fethullah Gülen ile 1989 yılında yüz yüze görüştüğünü söyleyen Sarıgül, son olarak rahatsızlandığında telefonla "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

'Dershanelere haksızlık yapılıyor'

Sarıgül, programda dershane konusunda da değinerek, "Dershanelere haksızlık yapılıyor. Eğitimde yeterli kalite sağlansaydı, kimse dershanelere gitmek zorunda kalmazdı. İktidar on yılda eğitimi 20 kişilik sınıflarda ders yapılacak hale getiremedi'' şeklinde konuştu

'Rabbim de diyeceğim Atatürk de'

Sırrı Süreyya Önder'in kendisini eleştiren sözlerinin hatırlatılması üzerine Sarıgül şunları söyledi:

"Benim Rabbim ve Atatürk demem eleştirilmiş. Şu bilinsin: Ben inançlara saygılı laikliği savunuyorum. Camiye de, cemevine de, kiliseye de gidiyorum. Dinin inançları siyasetin dışında tutuyorum. Ben dini inançlarımı iktidara değil, manevi huzura giden bir yol olarak görüyorum. Atatürk de benim kırmızı çizgimdir. Atatürk olmasaydı, özgür olamazdık. Rabbim de diyeceğim, Atatürk de bundan vazgeçmem. Atatürk ulusumuzun lideridir. Atatürkçü olmanın gururunu yaşıyorum.''

Aday mısınız sorusuna yanıt verdi: Pazar günü Zeytinburnu'na gelin

Sarıgül, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mısınız?" sorusuna, "Benim adaylık değil, hizmet etme heyecanım var. Sorunuzun cevabını vermek için çok az kaldı. Yurttaşlarım pazar günü Zeytinburnu'na gelsinler'' şeklinde konuştu.

