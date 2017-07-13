Quentin Tarantino, Manson cinayetlerini beyaz perdeye taşıyor

Quentin Tarantino, Manson Ailesi’ni ve cinayetlerini konu edecek bir film çekmeye hazırlanıyor. Tarantino’nun, başroller için Brad Pitt ve Jennifer Lawrence’la görüştüğü öğrenildi. Filmin, önümüzdeki yıl yaz aylarında çekilmesi bekleniyor.

Tarantino tarafından yazılan senaryonun, Manson’lar tarafından öldürülen ve aynı zamanda Roman Polanski’nin de eşi olan Sharon Tate’i merkezine alan bir film olacağı söylendi. Söz konusu karakteri de Jennifer Lawrence’ın canlandırması gündemde. Margot Robbie de aynı karakter için düşünülen oyuncular arasında yer alıyor.

Gerçek olaylardan uyarlanan ilk filmi olacak

Yönetmenin önceki filmlerinde olduğu gibi bir kez daha Harvey ve Bob Weinstein’la çalışacağı yeni projesi, şimdiye dek çektiği ve gerçek olaylardan uyarlanan ilk filmi olacak.

Filmin başrolü için ismi geçen oyunculardan Brad Pitt’le daha önce Inglorious Basterds filminde birlikte çalışan Tarantino, yeni filmini önümüzdeki yılın yaz aylarında çekmeyi planlıyor.

Emekliye ayrılmak istiyor

Quentin Tarantino, The Hateful Eight‘in ardından verdiği röportajlarda iki uzun metraj film daha çekip emekliye ayrılmak istediğini açıklamıştı.