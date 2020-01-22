Queen grubuna özel madeni para basıldı

Efsane müzik gruplarından Queen için madeni hatıra parası bastırıldı. Grubun gitaristi Brian May, Queen için basılan özel yapım madeni parayı, yayınladığı kısa bir videoda tanıttı.

Britanya'da basılan ve grubun logosu ve üyelerinin çaldıkları enstrümanların işlendiği madeni parada, Freddie Mercury’nin Bechstein marka kuyruklu piyanosu, May’in ‘Red Special’ model gitarı, baterist Roger Taylor’ın ‘Ludwig‘ marka bas davulu, ve bas gitarist John Deacon’un ‘Fender Precision’ model bas gitarı bulunuyor.

May, videoda, “Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi’nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var" ifadelerine yer verildi.