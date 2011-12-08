T24 LogoT24 Logo
Spor

'Quaresma'sıyla uçuyor

Etkili bir oyunla Manisaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ezeli rakipleriyle zirve yarışındaki

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Etkili bir oyunla Manisaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ezeli rakipleriyle zirve yarışındaki puan farkını 1'e düşürdü.

Süper Lig’in son haftalarında çıkışa geçen Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor’u 4-1 mağlup ederek zirve ile puan farkını 1’e indirdi.  

'Quaresma'sıyla uçuyor

İlk yarım saati pozisyonsuz geçen mücadele, 31’de Quaresma’nın serbest vuruştan attığı golle hareketlendi. Portekizli yıldız böylece son haftalardaki yükselen formunu attığı bu golle taçlandırmış oldu. 44’te ise Mustafa Pektemek kendi çabasıyla yarattığı pozisyonda muhteşem bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. 

Kartal, ikinci devreye ilk yarıda bir sakatlık yaşayan Quaresma’nın yerine Holosko’yu alarak başladı. 


Tarzan’ın serisini bitirdi 

Evsahibi de iki değişiklikle girdi ikinci bölüme. Müsabakanın ikinci devresine de iyi başlayan konuk oldu. 52’de Fernandes’in arka direğe kestiği topu Sivok kafayla filelerle buluşturup Beşiktaş’ı rahatlattı: 0-3. Ancak bu rahatlık kısa sürdü ve 54’te Murat Erdoğan, altıpasta oluşan karambolde Rüştü’yü mağlup etti: 1-3. Bu dakikadan sonra Manisaspor, oyunda biraz daha etkili olmaya başlarken, Carvalhal, Pektemek’in yerine Almeida’yı alarak dengeyi yeniden lehine çevirmek için hamle yaptı. 78’deki kontra atakta Holosko İlker ile karşı karşıya kaldı ama kendisi vurmak yerine Fernandes’e çıkardı o da ağları havalandırdı: 1-4. 

Kartal, zirveye ortak olurken, 9 hafta sonra kaybeden Manisa, en az gol yiyen takım unvanını da dün akşam yitirdi. 


Q7 golünü attı, çıktı 

Bu sezon ilk golünü penaltıdan Trabzonspor’a atan Quaresma dün de serbest vuruştan ikinci golüne imzasını attı. Ancak Portekizli yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinciyi yarıya çıkamadı. Q7’nin İstanbul BB maçında oynaması zor. 

Öte yandan Beşiktaş da bu sezon ligde ilk kez 4 gollü bir galibiyet aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24