'Quaresma'sıyla uçuyor

T24

Tarzan’ın serisini bitirdi







Q7 golünü attı, çıktı



Süper Lig’in son haftalarında çıkışa geçen Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor’u 4-1 mağlup ederek zirve ile puan farkını 1’e indirdi.İlk yarım saati pozisyonsuz geçen mücadele, 31’de Quaresma’nın serbest vuruştan attığı golle hareketlendi. Portekizli yıldız böylece son haftalardaki yükselen formunu attığı bu golle taçlandırmış oldu. 44’te ise Mustafa Pektemek kendi çabasıyla yarattığı pozisyonda muhteşem bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.Kartal, ikinci devreye ilk yarıda bir sakatlık yaşayan Quaresma’nın yerine Holosko’yu alarak başladı.Evsahibi de iki değişiklikle girdi ikinci bölüme. Müsabakanın ikinci devresine de iyi başlayan konuk oldu. 52’de Fernandes’in arka direğe kestiği topu Sivok kafayla filelerle buluşturup Beşiktaş’ı rahatlattı: 0-3. Ancak bu rahatlık kısa sürdü ve 54’te Murat Erdoğan, altıpasta oluşan karambolde Rüştü’yü mağlup etti: 1-3. Bu dakikadan sonra Manisaspor, oyunda biraz daha etkili olmaya başlarken, Carvalhal, Pektemek’in yerine Almeida’yı alarak dengeyi yeniden lehine çevirmek için hamle yaptı. 78’deki kontra atakta Holosko İlker ile karşı karşıya kaldı ama kendisi vurmak yerine Fernandes’e çıkardı o da ağları havalandırdı: 1-4.Kartal, zirveye ortak olurken, 9 hafta sonra kaybeden Manisa, en az gol yiyen takım unvanını da dün akşam yitirdi.Bu sezon ilk golünü penaltıdan Trabzonspor’a atan Quaresma dün de serbest vuruştan ikinci golüne imzasını attı. Ancak Portekizli yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinciyi yarıya çıkamadı. Q7’nin İstanbul BB maçında oynaması zor.Öte yandan Beşiktaş da bu sezon ligde ilk kez 4 gollü bir galibiyet aldı.