Quaresma'nın sözleşmesi uzayacak

Beşiktaş'taki ikinci macerasına 2015-2016 sezonun başında Porto'dan gelerek atılan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sözleşmede ise Portekizli oyuncunun bu sezon 30 maçta süre alması halinde kontratın 1 sene otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu.

Quaresma, şu ana kadar bu sezon Beşiktaş'ta 14 resmi maça çıktı. Portekizli oyuncu sezonun geri kalanında siyah-beyazlılarla 16 resmi maçta daha süre alırsa sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon otomoatik olarak devreye girecek.