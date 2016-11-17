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Spor

Quaresma'nın sözleşmesi uzayacak

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma 16 resmi maçta daha forma giyerse, sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek

17 Kasım 2016 18:41

Beşiktaş'taki ikinci macerasına 2015-2016 sezonun başında Porto'dan gelerek atılan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sözleşmede ise Portekizli oyuncunun bu sezon 30 maçta süre alması halinde kontratın 1 sene otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu.

Quaresma, şu ana kadar bu sezon Beşiktaş'ta 14 resmi maça çıktı. Portekizli oyuncu sezonun geri kalanında siyah-beyazlılarla 16 resmi maçta daha süre alırsa sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon otomoatik olarak devreye girecek.

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Ricardo QuaresmaBeşiktaşsözleşme

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