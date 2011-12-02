-Quaresma'nın istediği oldu TEL AVİV (A.A) - 02.12.2011 - Bülent Aslan - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu 5. maçında, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 3-2 yenerek, gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakaladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, devrenin hemen başında İbrahim Toraman ile bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. 2-0'dan sonra daha rahat oynaması beklenen siyah-beyazlılar, 59. dakikada yedikleri golle yeniden sıkıntıya girdi. Rakibin atakları karşısında zorlanan Beşiktaş, 70. dakikada Logasi'nin golüne de engel olamadı ve skor bir anda 2-2'ye geldi. Yediği 2. golden sonra bir süre bocalayan siyah-beyazlılar, son dakikalarda rakip kaleye yüklense de Almeida ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maçın bu skorla tamamlanacağı düşünülürken sahne alan Quaresma, ilk yarıda olduğu gibi yine mükemmel bir gole imza atıp, Beşiktaş'ın sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Maccabi Tel Aviv ise devrenin hemen başında yediği golün şokunu kısa sürede atlatıp, 11 dakika içinde 2 gol buldu. Ancak Quaresma'yı durdurmakta güçlük çeken İsrail temsilcisi son dakika golüyle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. 46. dakikada İsmail'in soldan ortasında topla ceza yayı içinde buluşan Fernandes'in şutunda, kaleci Levy meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 47. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı korner atışında İbrahim Toraman, altıpas içinde topu kafayla ağlara göndererek, aradaki farkı ikiye çıkardı: 0-2. 52. dakikada seri çalımlarla topu kendi yarı alanından rakip ceza alanına kadar getiren Quaresma, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Fernandes'in önüne bıraktı. Bu futbolcu, topu arka tarafta boşta bulunan Almeida yerine kaleciye atınca Beşiktaş bir golden oldu. 59. dakikada İsrailevich'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Cenk son anda uzanarak topu kornere çeldi. Aynı dakikada Itzhaki'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Cenk'in uzaklaştırmak istediği topu, İsrailevich, altıpas içine gönderdi. Bu bölgede boş durumda bulunan Yeini'nin rövaşata vuruşunda top kaleci Cenk ve savunmanın bakışları arasında filelere gitti ve ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi: 1-2. 70. dakikada Logasi'nin ceza alanı dışından sert şutunda top kaleci Cenk'in solundan ağlara gitti ve skor eşitlendi: 2-2. 75. dakikada Israilevich'in ceza alanının sağ kanadından yaptğı ortada kaleci Cenk'i geçen topu Sivok kornere attı. 78. dakikada Fernandes'in sağdan kullandığı serbest atışta, Ernst'in ceza alanı içinden kafa vuruşunda kaleci Levy topu iki hamlede kontrol edebildi. 80. dakikada Itzhaki'nin sağdan ortasında arka direkte boş pozisyondaki Colautti'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 85. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında kaleci Levy, Almeida'dan önce topa sahip olarak büyük bir tehlikeyi önledi. 88. dakikada şık çalımlarla sağdan ceza alanına giren Quaresma'nın ortasında, Almeida altıpas içinde boş durumda topu kafayla üstten auta attı. 90+2. dakikada Quaresma sahneye çıkarak yine mükemmel bir gole imza attı. Ceza alanı dışında topu önüne alan Portekizli futbolcu, rakiplerini geçtikten sonra, topu kaleci Levy'nin yanından ağlara göndererek, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Stat: Bloomfield Hakemler: Serge Gumienny xx, Mark Simons xx, Frank Bleyen xx(Belçika) Maccabi Tel Aviv: Levy xx, Vered xx, Pavicevic xx, Yeini xx, Saban x (Dk. 54 Nivaldo xx), Israilevich xx (Dk. 83 Zizov x), Alberman xx (Dk. 64 Logasi xx), Puncec xx, Itzhaki xx, Atar xx, Colautti xx Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xx, Sivok xx, Egemen xx, İsmail xx, Ekrem x (Dk. 61 Veli x), İbrahim Toraman xx, Ernst xx, Quaresma xxxx (90+3 Alves ?), Fernandes xx (Dk. 90 Holosko?), Almeida x Goller: Dk. 45+1 ve 90+2 Quaresma, Dk. 47 İbrahim Toraman (Beşiktaş), Dk. 59 Yeini, Dk. 70 Logasi (Maccabi Tel Aviv) Sarı kartlar: Dk. 12 Vered, Dk. 50 Alberman, Dk. 63 Pavicevic (Maccabi Tel Aviv), Dk. 15 Quaresma, Dk. 63 İbrahim Toraman, Dk. 81 Almeida (Beşiktaş)