Quaresma’dan Süper Lig İsyanı: Türkiye’de iyi futbola izin vermiyorlar

Süper lig’de son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik almasına rağmen Avrupa'da 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma 'maç seçiyor' iddialarına Monaco maçı sonrası cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi ve Süper lig arasındaki kalite farkını vurgulayan Portekizli oyuncu, ''Türkiye'de rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyorlar'' dedi. Quaresma'nın açıklamaları şöyle:

Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da sahada bunun karşılığını alıyor. Ancak Türkiye'de rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimiz için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyoruz.

Yarı finale çıkmak bizim elimizde

Şampiyonlar Ligi’ndeki gelecekleri için tedbirli konuşan Şenol Güneş’in aksine yarı finali görmek bizim elimizde diyen Quaresma, ‘’Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali, yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde" diye konuştu.