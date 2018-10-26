Quaresma'dan kendi taraftarına sert tepki

Beşiktaş taraftarı UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Genk’e kendi sahasında 4-2 mağlup olan takımlarını ıslık ve tezahuratlarla protesto etti. Top her ayağına geldiğinde ıslıklanan Ricardo Quaresma, maç sonunda taraftara 'sus işareti' yapınca büyük tepki gördü ve yuhalandı. Quaresma maç sonunda yaptığı açıklamalarda ''Sorun bensem Ocak ayında gidebilirim'' dedi.

Aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını söyleyen Quaresma, taraftarların protesto hakkında şunları söyledi:

“Taraftarlar tepki göstermekte haklı… Ancak onlardan bir ricam var. Genç oyuncular bu baskıdan olumsuz etkileniyor. Özellikle üçüncü golden sonra takım olarak kopmalar oldu. Dediğim gibi genç futbolcular bu protestolardan olumsuz etkileniyor. Eğer protesto edeceklerse beni protesto etsinler. Ben bu tür protestolara alışığım ve bu baskıyı kaldırabilirim. Ben Beşiktaş’tan daha önce ayrıldım. Eğer sorun bensem Ocak ayında gidebilirim. Gerekirse bir kez daha Beşiktaş’tan ayrılabilirim.”

Tecrübeli futbolcu sözlerine “Taraftarımızın bize destek olması lazım. Onlar bize destek olurlarsa Beşiktaş bir yerlere gelebilir. Taraftarlar bize destek olmazsa bu takım hiçbir yere gelemez” şeklinde taraftarına seslenerek son verdi.