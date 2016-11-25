T24 LogoT24 Logo
Spor

Quaresma yeni sözleşmeye göz kırptı!

Ricardo Quaresma, şu an gösterdiği performansı geçmişte gösterse 100 milyon Euro edeceğini ifade etti

25 Kasım 2016 17:29

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Beşiktaş'ta son yılım. Umarım yeni bir sözleşme yaparız. Bunun üzerine görüşüyoruz. Futbolda her şey mümkün" dedi.

Quaresma, Portekiz Gazetesi Abola'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta kontratının son yılı olduğuna işaret eden 33 yaşındaki Portekizli, siyah-beyazlılarda kalmak istediğini ve burada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

 

"Geçmişte bu futbolu oynasam 100 milyon Euro ederdim"

 

Zamanla futbolunun daha çok olgunlaştığını ifade eden deneyimli futbolcu, "Hayatı zamanla öğreniyorsunuz. Bazen kendi kendime düşünüyorum. Geçmişte bu futbolu oynasaydım 100 milyon Euro ederdim. Şu sıralar herkese 60-70 milyon Euro fiyat biçiliyor." diye konuştu.

 

"Umarım yeni sözleşme yaparız"

 

Beşiktaş'taki geleceğine dair açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Neler olacağını göreceğiz. Beşiktaş'ta son yılım. Umarım yeni bir sözleşme yaparız. Bunun üzerine görüşüyoruz. Şu anda gerçekten neler olur bilmiyorum. Futbolda her şey mümkün" şeklinde konuştu.

3-3'lük Benfica karşılaşmasına da değenin Quaresma, "Benfica beni şaşırtmadı. Çok iyi çalışan antrenörleri var. Rui Vitoria futbola ne kadar hakim olduğunu kanıtlamış biri." diyerek sözlerini noktaladı.

ETİKETLER

BeşiktaşQuaresmasözleşmeBenfica

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24