Quaresma yeni sözleşmeye göz kırptı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Beşiktaş'ta son yılım. Umarım yeni bir sözleşme yaparız. Bunun üzerine görüşüyoruz. Futbolda her şey mümkün" dedi.

Quaresma, Portekiz Gazetesi Abola'ya önemli açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ta kontratının son yılı olduğuna işaret eden 33 yaşındaki Portekizli, siyah-beyazlılarda kalmak istediğini ve burada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

"Geçmişte bu futbolu oynasam 100 milyon Euro ederdim"

Zamanla futbolunun daha çok olgunlaştığını ifade eden deneyimli futbolcu, "Hayatı zamanla öğreniyorsunuz. Bazen kendi kendime düşünüyorum. Geçmişte bu futbolu oynasaydım 100 milyon Euro ederdim. Şu sıralar herkese 60-70 milyon Euro fiyat biçiliyor." diye konuştu.

"Umarım yeni sözleşme yaparız"

Beşiktaş'taki geleceğine dair açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Neler olacağını göreceğiz. Beşiktaş'ta son yılım. Umarım yeni bir sözleşme yaparız. Bunun üzerine görüşüyoruz. Şu anda gerçekten neler olur bilmiyorum. Futbolda her şey mümkün" şeklinde konuştu.

3-3'lük Benfica karşılaşmasına da değenin Quaresma, "Benfica beni şaşırtmadı. Çok iyi çalışan antrenörleri var. Rui Vitoria futbola ne kadar hakim olduğunu kanıtlamış biri." diyerek sözlerini noktaladı.