-QUARESMA TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Beşiktaş, Manisaspor maçı hazırlıklarına bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun kar yağışı altında basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Onur Bayramoğlu, İsmail Köybaşı, Mert Nobre, Guti Hernandez ile sağ arka adalesinde çekme olan Hugo Almeida katılmadı. Sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ve Ekrem Dağ ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde yapılan antrenman iki bölümden oluştu. İlk bölüm olan saha çalışmalarına takım halinde ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra kısa koşular yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü için salona geçen futbolcular, değişmeli olarak kuvvet ve denge çalışmaları gerçekleştirdi. Bu arada, antrenman öncesinde futbolcuların yağ ölçümleri yapıldı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 18.30'da özel bir uçakla İzmir'e, oradan da karayoluyla Manisa'ya geçecek.