-QUARESMA KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü ve Futbol komitesi Üyesi Mete Düren, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mete Düren, UEFA Avrupa Ligi'nde Porto ile yapacakları rövanş maçına da Quaresma'nın yetişemeyeceğini belirtirken, Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının kendileri için hedef olduğunu söyledi. Quaresma'nın tekmelere bağlı çeşitli adale kanamaları olduğunu, ancak esas sıkıntısının adale yırtığından kaynaklandığını söyleyen Düren, ''Porto maçında oynaması pek mümkün gözükmüyor. Şu andaki hedefimiz ligin 11. haftasında yapılacak Kasımpaşa maçına yetişecek hale getirmek'' diye konuştu.